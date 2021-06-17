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    'den başta olmak üzere , ve ülkelerinde toplamda 1.1 milyar dolarlık yatırım

    , logosunu yeniledi, başta olmak üzere , ve ülkelerinde toplamda 1.1 milyar dolarlık yatırımlarını açıkladı. Yeni logoları için "leşme yolculuğumuzun ve insanla fayda arasında kurduğumuz köprünün bir yansıması" diyen Hayat Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı, "Yeni çehremizle yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Pandemi sonrası 1.1 milyar dolar yatırım kararı aldık. 400 milyon dolarlık yatırımı başarıyla tamamladık. 700 milyon dolarlık yatırım için de düğmeye bastık" ifadesini kullandı.

    1.1 milyar dolarlık yatırım hamlesi

    Hayat Holding, logosunu yeniledi, başta olmak üzere , ve ülkelerinde toplamda 1.1 milyar dolarlık yatırımlarını açıkladı. Yeni logoları için "leşme yolculuğumuzun ve insanla fayda arasında kurduğumuz köprünün bir yansıması" diyen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı, "Yeni çehremizle yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Pandemi sonrası 1.1 milyar dolar yatırım kararı aldık. 400 milyon dolarlık yatırımı başarıyla tamamladık. 700 milyon dolarlık yatırım için de düğmeye bastık" ifadesini kullandı.

    2 bini aşkın ek istihdam açtıklarını, bin 600 kişiye daha iş imkanı sunacaklarını anlatan Kiğılı, şu bilgileri verdi: "Hayat Kimya ile 'de yeni bir temizlik kağıdı üretim tesisi; Kastamonu Entegre ile 'da yonga levha ve 'de MDF tesisi kuruyoruz. 'da nonwoven, ve 'da kağıt ve yine Rusya'da yonga levha tesislerimizi kuracağız."


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    Haberler Ekonomi Hayat Holding'den başta Türkiye olmak üzere Ortadoğu, Afrika ve Asya ülkelerinde toplamda 1.1 milyar dolarlık yatırım