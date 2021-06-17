Hayat Holding, logosunu yeniledi, başta Türkiye olmak üzere Ortadoğu, Afrika ve Asya ülkelerinde toplamda 1.1 milyar dolarlık yatırımlarını açıkladı. Yeni logoları için "Globalleşme yolculuğumuzun ve insanla fayda arasında kurduğumuz köprünün bir yansıması" diyen Hayat Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı, "Yeni çehremizle yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Pandemi sonrası 1.1 milyar dolar yatırım kararı aldık. 400 milyon dolarlık yatırımı başarıyla tamamladık. 700 milyon dolarlık yatırım için de düğmeye bastık" ifadesini kullandı.

2 bini aşkın ek istihdam açtıklarını, bin 600 kişiye daha iş imkanı sunacaklarını anlatan Kiğılı, şu bilgileri verdi: "Hayat Kimya ile Mersin'de yeni bir temizlik kağıdı üretim tesisi; Kastamonu Entegre ile Samsun'da yonga levha ve Balıkesir'de MDF tesisi kuruyoruz. Mısır'da nonwoven, Cezayir ve Rusya'da kağıt ve yine Rusya'da yonga levha tesislerimizi kuracağız."



