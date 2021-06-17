Altın fiyatları 17 Haziran'da artıyor mu? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatı ne kadar oldU?

Altın fiyatları 17 Haziran! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatı ne kadar oldu? Haftaya düşüşle başlamasına rağmen toparlanıp yükselişe geçen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. 17 Haziran Altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz hafta 525 TL seviyelerini gören gram altın fiyatları dün 510 lira bugün ise 506 lira seviyesine kadar geriledi.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Saat 08:15 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:
Gram altın
Alış: 504,11 TL Satış: 504,70 TL
Çeyrek altın
Alış: 809,75 TL Satış: 828,02 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 3.331,34 TL Satış: 3.472,17 TL
Yarım altın
Alış: 1.619,51 TL Satış: 1.655,92 TL