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    • Ekonomi
    • 17.06.2021 08:31
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    • 17.06.2021 08:31
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    17 Haziran'da artıyor mu? Gram, çeyrek, ne kadar oldU?

    17 Haziran ne kadar? Gram, çeyrek, vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor. Ülkemizde popüler yatırım araçlarından birisi olan altın, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Altının onsunun değer kazanmasıyla, iç piyasada altın fiyatlarının direnci yükseldi. İşte; 17 Haziran altın fiyatları!

    takvim.com.tr
    Altın fiyatları 17 Haziran'da artıyor mu? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatı ne kadar oldU?

    Altın fiyatları 17 Haziran! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatı ne kadar oldu? Haftaya düşüşle başlamasına rağmen toparlanıp yükselişe geçen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. 17 Haziran Altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz hafta 525 TL seviyelerini gören gram altın fiyatları dün 510 lira bugün ise 506 lira seviyesine kadar geriledi.

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    Saat 08:15 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

    Gram altın

    Alış: 504,11 TL Satış: 504,70 TL

    Çeyrek altın

    Alış: 809,75 TL Satış: 828,02 TL

    Cumhuriyet altını

    Alış: 3.331,34 TL Satış: 3.472,17 TL

    Yarım altın

    Alış: 1.619,51 TL Satış: 1.655,92 TL

        Tam altın

        Alış: 3.238,81 TL Satış: 3.278,41 TL

        Ata altın

        Alış: 3.331,01 TL Satış: 3.371,63 TL

        FED SONRASI TEPETAKLAK

        Altın, Fed'in finansal koşulları beklenenden daha erken sıkılaştırmaya başlayabileceğine dair endişelerle 8 Ocak'tan sonraki en büyük günlük kaybını yaşadı. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen Dolar/TL 'nin yükselmesiyle sınırlı kayıp yaşadı.

        Fed Başkanı Jerome Powell'ın çarşamba günü gerçekleştirilen basın toplantısında, finans piyasalarını ve ekonomiyi desteklemek için kullanılan varlık alım programıyla ilgili tartışmaların başlayabileceğini söylemesi altın fiyatları üzerinde baskı yarattı.

        Mart ayında 1.700 doların altına inerek bu yılın en düşük seviyelerini gören ons altın, Nisan ve Mayıs ayını kuvvetli yükselişler ile kapatmıştı. 1.900 doların üzerini gören ons altın, Haziran ayına Ocak ayından bu yana en yüksek seviyede başlamıştı.

        Fed'in tahminlerindeki değişiklikler ve Powell'ın açıklamaları sonrasında 8 Ocak'tan bu yana en büyük günlük düşüşü kaydeden ons altın, perşembe günü 1.820 dolar civarında işlem görüyor.
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