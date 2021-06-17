Altın fiyatları 17 Haziran'da artıyor mu? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatı ne kadar oldU?

Mart ayında 1.700 doların altına inerek bu yılın en düşük seviyelerini gören ons altın, Nisan ve Mayıs ayını kuvvetli yükselişler ile kapatmıştı. 1.900 doların üzerini gören ons altın, Haziran ayına Ocak ayından bu yana en yüksek seviyede başlamıştı.

Fed'in tahminlerindeki değişiklikler ve Powell'ın açıklamaları sonrasında 8 Ocak'tan bu yana en büyük günlük düşüşü kaydeden ons altın, perşembe günü 1.820 dolar civarında işlem görüyor.