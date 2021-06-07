MASAK düğmeye bastı! Akaryakıttaki 8 milyarlık kaçağa fren

Hazine ve Maliye Bakanlığı akaryakıt sektöründe 8 milyar liraya yakın vergi kaçağına neden olan fatura oyununa el koydu. Sahte fatura düzenleyerek pompadan silenler, yazılımla vergi kaçıran şirketler artık kapatılıyor.



Yapılan denetimlerde 2 bin 400 riskli mükellef belirlenirken, bunların KDV matrahı da 66 milyar lira olarak tespit edildi. Mükelleflerin yaklaşık yüzde 30'unda risk faktörüne rastlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, geçen yıl Türkiye genelinde akaryakıt istasyonlarında 30 binin üzerinde denetim yapıldığını, 6 milyon liraya yakın ceza kesildiğini açıkladı.