MASAK düğmeye bastı! Akaryakıttaki 8 milyarlık kaçağa fren

Hazine ve Maliye Bakanlığı akaryakıt sektöründe 8 milyar liraya yakın vergi kaçağına neden olan fatura oyununa el koydu. Sahte fatura düzenleyerek pompadan silenler, yazılımla vergi kaçıran şirketler artık kapatılıyor.
Yapılan denetimlerde 2 bin 400 riskli mükellef belirlenirken, bunların KDV matrahı da 66 milyar lira olarak tespit edildi. Mükelleflerin yaklaşık yüzde 30'unda risk faktörüne rastlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, geçen yıl Türkiye genelinde akaryakıt istasyonlarında 30 binin üzerinde denetim yapıldığını, 6 milyon liraya yakın ceza kesildiğini açıkladı.
ELVAN: 30 BİN DENETİM YAPILDI
Akaryakıt istasyonlarında yıllık 19 milyar liranın üzerinde kayıt dışı satış olduğu tahmin ediliyor. Akaryakıtta vergi kaçağı Meclis gündemine taşındı. Bakan Elvan, Ocak-Mayıs 2021 döneminde 11 bin denetim yapıldığını, 1.8 milyon lira ceza kesildiğini belirtti.
Bakan Elvan, "Akaryakıt istasyonlarında pompa ödeme kaydedici cihaz denetimleri, yoklamalar, vergi incelemeleri ile risk analizi çalışmaları süreklilik esasına dayalı yoğun bir faaliyet gerçekleştiriliyor.
Yazar kasa sistemine teknik müdahaleyle mali sistemin devre dışı bırakılıp bırakılmadığı, pompa yazar kasa sisteminin eksiksiz olarak kurulup kurulmadığı, yanıltıcı belge düzenlenip düzenlenmediği kontrol ediliyor. Pompa ödeme kaydedici cihazların Bakanlık onaylı olup olmadığı inceleniyor" dedi.
Sabah'ta yer alan habere göre, Bakan Elvan, akaryakıtta vergi kaybının önlenmesine yönelik alınan tedbirlere ilişkin, "Petrol ürünlerinin birbirlerine karıştırılmak suretiyle doğrudan akaryakıt yerine kullanımının önlenmesi amacıyla özel tüketim vergisi iade sistemi ve oto biyodizel iade sistemi, tevkifat uygulamasında değişiklikler, teminat uygulamasının kapsamının genişletilmesi gibi birçok mevzuat düzenlemesi hayata geçirildi" değerlendirmesini yaptı.