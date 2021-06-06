Son dönemde piyasalarda değerli madenlerde görülen inişli çıkışlı seyir sonrası vatandaşlar altın fiyatlarına odaklandı. Cuma günü Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,59 artışla 527,70 liradan tamamlamıştı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 521 bin 500 liraya gerilemişti. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Haziran canlı altın fiyatları son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?