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    • Ekonomi
    • 07.06.2021 06:25
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    • 07.06.2021 08:51
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    7 Haziran CANLI son durum: 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram

    Haftanın ilk işlem gününün ilk saatlerinde vatandaşlar ndaki son durumu merakla sorguluyor. Cuma kapanışta çeyrek altın 855,00 lira, Cumhuriyet altını 3.498,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,59 yükselişle 527,70 liradan işlem görmüştü. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram İşte 7 Haziran canlı altın fiyatları son durum

    Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

    Son dönemde piyasalarda değerli madenlerde görülen inişli çıkışlı seyir sonrası vatandaşlar altın fiyatlarına odaklandı. Cuma günü Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,59 artışla 527,70 liradan tamamlamıştı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 521 bin 500 liraya gerilemişti. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Haziran canlı altın fiyatları son durum

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,59 artışla 527,70 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 855,00 lira, Cumhuriyet altını 3.498,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,59 yükselişle 527,70 liradan işlem gördü.

    ALTININ KİLOGRAMI 521 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 521 bin 500 liraya geriledi.

    Altın piyasasında, en düşük 520 bin 500 lirayı, en yüksek ise 525 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalarak 521 bin 500 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 425 milyon 634 bin 747,35 lira, işlem miktarı ise 816,63 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 442 milyon 875 bin 640,80 lira oldu.

        EMTİA PİYASALARI

        Gösterge Brent petrolün varil fiyatı, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA), ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stoklarının geçen hafta 5.1 milyon varil birden gerilediğini gösteren verilerinin ardından 72.17 dolara kadar çıkarak, Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek düzeyini gördü.

        Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre de ABD genelinde ham petrol stokları aynı haftada 5.36 milyon varil azaldı.

        Rusya'nın önde gelen petrol şirketi Gazprom Neft'in Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Dyukov'un, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndaki konuşmasında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkeler grubunun (OPEC+) grubunun Temmuz toplantısında, Ağustos-Eylül dönemi için üretimi artırma kararı almasını beklediğini söylemesi de fiyat artışlarını destekledi.

        Petrolde 65-70 doları "istikrarlı" bir fiyat aralığı olarak görmediğini de vurgulayan Dyukov, OPEC+ grubunun, Nisan'da aldığı kararları Temmuz'da gözden geçireceklerine inandığını ekledi.

        OPEC+ grubu, bu yıl sonunda petrol talebinin günlük 99.8 milyon varil olacağı, petrol arzının ise günlük 97.5 milyon varilde kalacağını öngörüyor.

        Dolardaki yükseliş ve ABD tahvil getirilerinin artmasının yanında, ABD ekonomisine ilişkin beklenenden iyi verilerin etkisiyle altındaki düşüş sürüyor. Hafta ortasında 1,912 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı, yeni günde 1,856 dolara kadar indikten sonra toparlanarak yeniden 1.890 doların üzerine döndü.

        Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 0.52 artışla 71.76 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 0.77 artışla 69.14 dolar,

        - altın yüzde 1.28 artışla 1,894.62 dolar,

        - gümüş yüzde 1.30 artışla 27.79 dolar,

        - bakır yüzde 2.92 düşüşle 9,818.50 dolar,

        - platin yüzde 0.53 artışla 1,168.73 dolar,

        - paladyum yüzde 0.74 düşüşle 2,825.25 dolar düzeyindeydi.

        İç piyasada, gram altın 528 liraya, çeyrek altın 867 liraya, Cumhuriyet altını da 3,457 liraya yükseldi.

            Troy bülteninde, altının dünkü seanstaki "sert satıcılı" geçirdiği bir günü geride bırakırken, son iki haftanın en düşük seviyesine kadar geri çekildiğine işaret edilerek, şöyle denildi:

            "Seansa 1908 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, gün ortasına kadar hafif yatayda seyretti. Asıl hareketini ise ABD açıklanan ADP Tarım Dışı istihdam verisi ve FED'in tahvil alım programındaki değişiklik yapılacağına dair haber akışından sonra yaptı. ADP verisinde 650 bin beklentisi karşılık 978 bin açıklanması istihdamda güçlü toparlanmaya işaret ederken ekonomideki toparlanmaya da işaret etmiş oldu.

            "Bu veri sonrası altın, sert satış baskısına maruz kalırken, FED varlık azaltımı beklentilerinin de artmasıyla altının satışını daha da hızlandırdı. Altın, seans içinde 1865 dolar/ons seviyesine kadar geri çekildi, 1870 dolar/ons seviyesine kadar toparlanan sarı maden seansı yüzde 2.0 kayıpla tamamladı.

            "Gümüş, benzer şekilde sert satıcılı bir günü geri bırakırken, altına kıyasla daha fazla değer kaybettiği bir günü yaşadı. 28.17 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan beyaz maden, 27.42 dolar/ons seviyesinden seansı tamamladı ve yüzde 2.7 kaybı hanesine yazdı.
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            Haberler Ekonomi 7 Haziran CANLI altın fiyatları son durum: 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?