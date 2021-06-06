Son dönemde piyasalarda değerli madenlerde görülen inişli çıkışlı seyir sonrası vatandaşlar altın fiyatlarına odaklandı. Cuma günü Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,59 artışla 527,70 liradan tamamlamıştı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 521 bin 500 liraya gerilemişti. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Haziran canlı altın fiyatları son durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,59 artışla 527,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 855,00 lira, Cumhuriyet altını 3.498,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,59 yükselişle 527,70 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 521 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 521 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 520 bin 500 lirayı, en yüksek ise 525 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalarak 521 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 425 milyon 634 bin 747,35 lira, işlem miktarı ise 816,63 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 442 milyon 875 bin 640,80 lira oldu.