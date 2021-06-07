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    , ‘dünyanın 8 harikası’ saat koleksiyonu hazırladı: 'ne de yer verdi

    li saat üreticisi , ’nın ‘dünyanın 7 harikası’ listesinden yola çıkarak bir koleksiyon hazırladı. Ancak ’daki Chichen Itza’nın yerine ’daki ’ni koydu, 8’inci harika olarak da ’den ’ni ekledi.

    Louis Moinet, ‘dünyanın 8 harikası’ saat koleksiyonu hazırladı

    li saat üreticisi , 'nın 'dünyanın 7 harikası' listesinden yola çıkarak bir koleksiyon hazırladı. Ancak 'daki Chichen Itza'nın yerine 'daki 'ni koydu, 8'inci harika olarak da 'den 'ni ekledi.

    Bir seyahat bavulu içinde 8 saatten oluşan koleksiyonun değerini ise 2.5 milyon dolar olarak belirledi. İnbusiness dergisinin haberine göre; Sultanahmet Camii saatinin kadran zemini, farklı mavi tonlarında 13 parça sedef kakmadan oluşuyor. Arka plan ise caminin içini süsleyen tonozlu tavanın motiflerini temsil ediyor. Saatin yan kısmında da sanatına ait motifler el oymasıyla 47 mm'lik altın kasanın üzerine işlenmiş. Markanın CEO'su ve kreatif direktörü Jean-Marie Schaller, seri hazırlanmadan önce dünya harikalarının hepsini gezmiş.

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    Haberler Ekonomi Louis Moinet, ‘dünyanın 8 harikası’ saat koleksiyonu hazırladı: Sultanahmet Camii'ne de yer verdi