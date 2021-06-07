İsviçreli saat üreticisi Louis Moinet, New7Wonders Vakfı'nın 'dünyanın 7 harikası' listesinden yola çıkarak bir koleksiyon hazırladı. Ancak Meksika'daki Chichen Itza'nın yerine Mısır'daki Keops Piramidi'ni koydu, 8'inci harika olarak da Türkiye'den Sultanahmet Camii'ni ekledi.

Bir seyahat bavulu içinde 8 saatten oluşan koleksiyonun değerini ise 2.5 milyon dolar olarak belirledi. İnbusiness dergisinin haberine göre; Sultanahmet Camii saatinin kadran zemini, farklı mavi tonlarında 13 parça sedef kakmadan oluşuyor. Arka plan ise caminin içini süsleyen tonozlu tavanın motiflerini temsil ediyor. Saatin yan kısmında da İslam sanatına ait motifler el oymasıyla 47 mm'lik altın kasanın üzerine işlenmiş. Markanın CEO'su ve kreatif direktörü Jean-Marie Schaller, seri hazırlanmadan önce dünya harikalarının hepsini gezmiş.