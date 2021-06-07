



MUSK PAYLAŞIMI BITCOIN'DE DE DALGALANMA YARATTI

64 bin dolardan 29 bin dolara kadar düşen ve yüzde 50'nin üzerinde kayba yönelen, toparlanmaya çalışan Bitcoin, Musk'ın tweetinden sonra 35 bin 407 dolara kadar düştü. Bitcoin 07:51 itibariyle 36 bin 253 dolar seviyesinde bulunuyor. Ethereum da 2586 dolara kadar geriledi ve 2774 dolar seviyesinden işlem görüyor.