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    • Ekonomi
    • 07.06.2021 09:45
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    • 07.06.2021 09:52
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    bir tweetiyle yetişkin eğlencelerine yönelik NFT piyasasının kripto parası olan Cumrocket Coin'i yükseltti

    Bir paylaşımıyla milyonlarca kişiyi mağdur ya da zengin edebilecek açıklamalarda bulunan milyarder iş insanı , şimdi de yetişkin eğlencelerine yönelik NFT piyasasının Kripto parası olan Cumrocket Coin'i yükseltti. "Aya çıkacak" imasında bulunan , 0.06 dolar olan Cumrocket Coin'in fiyatını 0.28 dolara kadar yükselmesine sebep oldu. Kısa sürede yüzde 366 yükselen Cumrocket Coin şu fiyatı saat 07:51 itibariyle 0.1152 dolar seviyesinde seyrediyor. Piyasa değeri ise 30 milyon dolara ulaştı.

    Bir paylaşımla roketledi

    Son dakika haberi... Kripto para piyasalarında Elon Musk rüzgarı sürüyor. Kripto para piyasasını speküle eden milyarder iş adamı Elon Musk yeni bir tweetle piyasaların karışmasına neden oldu. Attığı her tweetin bir hareketliliğe sebep olması nedeniyle kripto paralarla ilgilenenler Musk'ın sıkı takipçisi durumuna geldi.

    Ünlü hacker grubu Anonymous, atmış olduğu tweetler nedeniyle kripto para piyasalarını karıştıran Elon Musk'a yönelik tehdit videosu yayınladı.

    YAZI YOK, EMOJİLERLE HAREKET EDİYOR
    Musk son attığı tweetler arasında bulunan ve NTF piyasasının kripto parası olan Cumrocket Coin için emojilerle tweet attı. "Aya çıkacak" imasında bulunan Musk, 0.06 dolar olan Cumrocket Coin'in fiyatını 0.28 dolara kadar yükselmesine sebep oldu. Kısa sürede yüzde 366 yükselen Cumrocket Coin şu fiyatı saat 07:51 itibariyle 0.1152 dolar seviyesinde seyrediyor. Piyasa değeri ise 30 milyon dolara ulaştı.



        MUSK PAYLAŞIMI BITCOIN'DE DE DALGALANMA YARATTI
        64 bin dolardan 29 bin dolara kadar düşen ve yüzde 50'nin üzerinde kayba yönelen, toparlanmaya çalışan Bitcoin, Musk'ın tweetinden sonra 35 bin 407 dolara kadar düştü. Bitcoin 07:51 itibariyle 36 bin 253 dolar seviyesinde bulunuyor. Ethereum da 2586 dolara kadar geriledi ve 2774 dolar seviyesinden işlem görüyor.

        ANONYMOUS: BİZİ BEKLEYİN
        Ünlü hacker grubu Anonymous, Elon Musk'a yönelik olarak "Odadaki en zeki kişi olduğunu düşünebilirsin, ama şimdi eşini buldun. Biz Anonymous! Biz lejyonuz. Bizi bekleyin" açıklamasında bulundu.

        Buna karşılık olarak Musk "Nefret ettiğiniz şeyi öldürmeyin, sevdiğinizi koruyun" paylaşımını yaptı.

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        Haberler Ekonomi Elon Musk bir tweetiyle yetişkin eğlencelerine yönelik NFT piyasasının kripto parası olan Cumrocket Coin'i yükseltti