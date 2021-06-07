El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin, Florida'da düzenlenen bir Bitcoin konferansında, en büyük kripto para birimini ülkesinde yasal para birimi yapacaklarını açıklamasına karşın, 35,000 - 37,000 dolar bandında hareket ediyor.
Son 24 saat içinde 35,304.58 ve 36,790.57 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.08 artışla 36.444.71 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 6.09 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 683 milyar dolara düzeyindeydi.
Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,654.14 ve 2,797.82 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 3.74 artışla 2,781.05 dolara yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 21.00 ve piyasa hacmi de 324 milyar dolar düzeyindeydi.
Kripto para piyasalarında, hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselyen Tether de 1.0 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.03 düştü. Birimin haftalık kaybı yüzde 0.02 ve piyasa hacmi de yaklaşık 62 milyar dolar düzeyindeydi.
Piyasalarda alım ağırlıklı hareketlerin etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden yalnızca 17 birimin değeri son 24 saatte düşerken, düşenlerden iki birim de ilk 10 birim arasındaydı.