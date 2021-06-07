



Bukele'ye göre Bitcoin, ülke dışında yaşayan El Salvadorlular'ın ülkelerine para göndermelerini kolaylaştıracak.

Birleşik Krallık Finansal Yönetim Otoritesi (FCA), çoğu kripto para firmasının kara para aklamayı önlemek gibi çeşitli kriterleri karşılamadığını, bu nedenle biçok kripto para firmasının kuruma yaptığı başvuruyu geri çektiğini bildirdi.

Birleşik Krallık'ta kripto para hizmetleri sunan firmaların FCA'ya kayıt yaptırması gerekiyor. Daha önce 9 Temmuz olarak açıklanan kayıt işlemleri için belirlenen son tarih, 31 Mart 2022'ye uzatıldı.



FCA'dan Ocak ayında yapılan açıklamada, kripto paralara yatırım yapmanın yüksek risk barındırdığı uyarısını yapılmış ve bu alana yatırım yapan kişilerin tüm paralarını kaybetmeye hazır olması gerektiğine dikkat çekilmişti.