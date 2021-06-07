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    hizmetleri, yazılım ve uygulama geliştiricileri... Yeni nesil mesleklere prim desteği

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 'yeni nesil çalışma yöntemleri' kapsamında milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni teşvik modelleri devreye giriyor. Geleceğin mesleklerinde yeni iş olanaklarını oluşturmaya katkı için 'geçiş destekleri' verilecek.

    Hazal Ateş
    Yeni nesil mesleklere prim desteği

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 'yeni nesil çalışma yöntemleri' kapsamında milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni teşvik modelleri devreye giriyor.

    Geleceğin mesleklerinde yeni iş olanaklarını oluşturmaya katkı için 'geçiş destekleri' verilecek. Teknolojik, dijital yeniliklerin geliştirilebileceği kuruluşlarda uzun dönem staj programları da desteklenecek.

    Her iki desteğe yönelik idari karar Aralık'ta yürürlüğe girecek. Üniversitelerle işbirliğini esas alan bu destek modeli Aralık'ta uygulanmaya başlayacak.

        BU ALANLAR ÖNE ÇIKACAK
        2022 yılında öne çıkacak meslekler şu şekilde sıralanıyor:

        Yapay zekâ ve makine öğrenmesi uzmanı
        Genel yöneticiler ve operasyon yöneticileri
        Yazılım ve uygulama geliştiricileri/analistleri


        Büyük veri uzmanı
        Veri analistleri ve bilim insanları
        Satış ve pazarlama meslekleri
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            Haberler Ekonomi Bilgi teknolojisi hizmetleri, yazılım ve uygulama geliştiricileri... Yeni nesil mesleklere prim desteği