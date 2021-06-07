Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 'yeni nesil çalışma yöntemleri' kapsamında milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni teşvik modelleri devreye giriyor.
Geleceğin mesleklerinde yeni iş olanaklarını oluşturmaya katkı için 'geçiş destekleri' verilecek. Teknolojik, dijital yeniliklerin geliştirilebileceği kuruluşlarda uzun dönem staj programları da desteklenecek.
Her iki desteğe yönelik idari karar Aralık'ta yürürlüğe girecek. Üniversitelerle işbirliğini esas alan bu destek modeli Aralık'ta uygulanmaya başlayacak.