Sigortasız çalışanın da hakkı var | Sigortasız çalışanlar ne yapmalı?

Yasalarımıza göre bir çalışanın sigortası işe başlamadan bir gün önce yapılmak zorunda. Sigortası olmayan çalışanların tazminat, izin, emeklilik gibi hakları da çalınmış soluyor. Aynı zamanda devletten prim ve vergi kaçırılıyor. Ancak böyle bir durum olursa yapacağınız şeyler de var.
SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILDIĞINIZI NERDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?
Çalışma Bakanlığı İletişim Merkezi "ALO 170" i 7 gün 24 saat arayabilirsiniz.
e-devletten Hizmet Dökümü" bölümüne bakabilirsiniz.
En yakın SGK müdürlüğüne gidebilirsiniz.