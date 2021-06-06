Sigortasız çalışanın da hakkı var | Sigortasız çalışanlar ne yapmalı?

Yasalarımıza göre bir çalışanın sigortası işe başlamadan bir gün önce yapılmak zorunda. Sigortası olmayan çalışanların tazminat, izin, emeklilik gibi hakları da çalınmış soluyor. Aynı zamanda devletten prim ve vergi kaçırılıyor. Ancak böyle bir durum olursa yapacağınız şeyler de var.