Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Yıllık izin hesapları yapanlara müjde: yapanlara tazminat ve izin hakkı

    Bu ay sonu itibariyle ödeneği yeni bir uzatma olmaz ise sona erecek. Dolayısıyla işçiler artık tam mesai ve tam ücrete geçerek normal çalışacak. Aynı zamanda fesih yasağı biteceği için tek taraflı ücretsiz izin ve nakdi ücret desteği de sona erecek. Yıllık izin hesapları yapanlar da tazminat ve izin hakım var mı diye düşünürken müjdeli haber geldi.

    Kısa çalışana izin ve tazminat hakkı

    Bu ay sonu itibariyle kısa çalışma ödeneği yeni bir uzatma olmaz ise sona erecek. Dolayısıyla işçiler artık tam mesai ve tam ücrete geçerek normal çalışacak.

    Aynı zamanda fesih yasağı biteceği için tek taraflı ücretsiz izin ve nakdi ücret desteği de sona erecek. Haftalık 7.5 saat çalışma düzenine geçilirken, aylık primler de 30 gün üzerinden yatırılacak.

    Yaklaşık 1 yıl süreyle kısa çalışma ödeneği alan çalışanlar bulunuyor. Dolayısıyla izin, kıdem tazminatı işsizlik maaşı için 'süre' hesaplarında bu zamanların kullanılıp kullanılmayacağı merak ediliyor. İşte yanıtları:

        İZİN HESABINA EKLENİR Mİ?
        İş Kanunu'nun 55. maddesinin j bendinde yıllık ücretli izin hesabında çalışılmış gibi sayılan sürelerden biri de "İşveren tarafından verilen diğer izinler ile 65'inci maddedeki kısa çalışma süreleri" olarak sayılıyor.

        Dolayısıyla işveren tarafından verilen diğer izinlerin içine İş Kanunu geçici 10. maddede tanımlanan tek taraflı ücretsiz izinler girerken, diğer yandan da kısa çalışmada geçirilen süreler ifade ediliyor. Dolayısıyla işçinin yıllık izin süresi hesaplanırken kısa çalışmada ve ücretsiz izinde geçirdiği süreler dikkate alınmak zorunda.

        TAZMİNATTA KULLANILIR MI?
        Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin iş akdinin devam ettiği süreye bakılıyor. Son brüt maaş üzerinden hesaplama yapılıyor. Kısa çalışma ödeneği sırasında işçinin iş akdi feshedilmiyor.

            Dolayısıyla yine bu j bendinin de yorumuyla bu süreler tazminat hesabında kullanılarak işçiye ödeme yapılacaktır. Yine 1475 sayılı yasanın 14. maddesinde de bu sürelerin hesaplanması şu şekilde ifade ediliyor:

            "İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanır."

            TAZMİNAT HESABINDA HANGİ ÜCRET DİKKATE ALINIR?
            1475 sayılı yasanın 14. maddesinde "Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır" deniliyor.

                Kısa çalışma ödeneği ya da ücretsiz izne verilen ücret desteği birer sosyal ödeme. Ücret değil. Dolayısıyla kısa çalışma ödeneği tazminat hesabında kullanılmıyor. Son ücret ise işçinin kısa çalışma ödeneğine çıkmadan önceki ücreti ya da fesih yapıldığı anda aldığı brüt ücreti olarak belirlenmek durumunda.

                İŞSİZLİK MAAŞI ALINIR MI?
                İşsizlik maaşından yararlanabilmesi için işçinin 3 yılda 600 gün priminin olması ve son 120 günde aynı işyerinde iş akdinin devam etmesi gerekiyor.

                Eğer işçinin son 3 yılda 600 günlük primi varsa son 120 gün şartı hem kısa çalışma ödeneğinde hem ücretsiz izinde yerine gelmiş oluyor. Ücretsiz izinde veya kısa çalışmada olanların hizmet akitleri devam ettiği için son 120 gün kuralı yerine getirilmiş oluyor.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Muhalefetin 'müjde' hazımsızlığı
                Haberler Ekonomi Yıllık izin hesapları yapanlara müjde: Kısa çalışma yapanlara tazminat ve izin hakkı