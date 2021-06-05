Bu ay sonu itibariyle kısa çalışma ödeneği yeni bir uzatma olmaz ise sona erecek. Dolayısıyla işçiler artık tam mesai ve tam ücrete geçerek normal çalışacak.
Aynı zamanda fesih yasağı biteceği için tek taraflı ücretsiz izin ve nakdi ücret desteği de sona erecek. Haftalık 7.5 saat çalışma düzenine geçilirken, aylık primler de 30 gün üzerinden yatırılacak.
Yaklaşık 1 yıl süreyle kısa çalışma ödeneği alan çalışanlar bulunuyor. Dolayısıyla izin, kıdem tazminatı işsizlik maaşı için 'süre' hesaplarında bu zamanların kullanılıp kullanılmayacağı merak ediliyor. İşte yanıtları: