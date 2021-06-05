Kızılay İçecek, maden suyu üretilen Erzincan'daki fabrikasında yeni üretim hattını devreye aldı. Yılda 2 milyar şişe üreterek 30 ülkeye 30 farklı ürünle ihracat yapan Kızılay İçecek, meyve aromalarını Erzincan magnezyumu ile birleştirerek üretim kapasitesini iki katına ulaştırmayı hedefliyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Geçen yıl 30 milyonu aşkın insana el uzattık. Kızılay'ın en büyük gelir kaynaklarından biri, bağışların yanında bu kuruluşlarımız. Buradaki yatırım Erzincan'a da önemli bir katkı sağlayacak" dedi. Mustafa KAYA
YUAN DİLİMLİ SENDİKASYON
Denizbank, dolar, eurove Çin yuanı para birimlerinde 1 yıl vadeli toplam 410 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti. Çin yuanı dilimi içeren ilk Türk banka sendikasyonu olması açısından da önem taşıyan kredi, turizm, gemicilik, ihracata yönelik sanayi ve tarım başta olmak üzere müşterilerin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullandırılacak. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Önümüzdeki dönemde, Çin bağlantılı dış ticaretin finansmanına verdiğimiz desteği artırarak sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.
YENİ YATIRIM GETİRDİ
Getir, tamamladığı son yatırım turunda aldığı 555 milyon dolarlık yatırımla 7 milyar 555 milyon dolar değerlemeye ulaştı. Son yatırım turunda, mevcut fonlardan Sequoia Capital ve Tiger Global Getir'e yatırımlarını sürdürürken, Silver Lake, DisruptAD ve Mubadala Investment Company ise Getir'in yeni yatırımcılarından bazıları oldu. Getir Kurucusu Nazım Salur, "Getir'in bu değere ulaşması 10 dakikada teslimat gibi orijinal bir fikrin teknoloji ile harmanlandığında dünyada nasıl bir ilgi uyandırdığını gösteriyor" dedi.