KALP KIRDI!

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, yine bir paylaşımıyla kripto para piyasasını salladı. Musk, Bitcoin 'hashtag'ini kullanarak kırık kalp emojisi paylaştı. Aslında Elon Musk'ın tam olarak ne anlatmaya çalıştığı net olmasa da bu paylaşım Bitcoin'de sert bir düşüşü beraberinde getirdi. Bu tweet öncesi 39 bin doların üzerinde seyreden Bitcoin, 36 bin 600 dolara kadar geriledi. Bitcoin 24 saatte yatırımcısına dolar bazında yüzde 4.8 kaybettirdi. 24 saatte Ethereum yüzde 7.2 değer kaybederken, Dogecoin'deki düşüş ise yüzde 13.6'yı buldu. İlk 100'de yer alan kripto paraların 91'i değer kaybetti. Musk, ilk tweetinden yaklaşık 2 saat sonra da bir karikatür paylaştı. Karikatürde düşüş grafiğine bakarak ağlayan bir kişi yer aldı.