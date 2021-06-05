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    'dan yeni üretim hattı (Ekonomi haberleri)

    , maden suyu üretilen 'daki fabrikasında yeni üretim hattını devreye aldı. Yılda 2 milyar şişe üreterek 30 ülkeye 30 farklı ürünle ihracat yapan İçecek, meyve aromalarını Erzincan magnezyumu ile birleştirerek üretim kapasitesini iki katına ulaştırmayı hedefliyor.

    Kızılay'dan yeni üretim hattı

    Kızılay İçecek, maden suyu üretilen Erzincan'daki fabrikasında yeni üretim hattını devreye aldı. Yılda 2 milyar şişe üreterek 30 ülkeye 30 farklı ürünle ihracat yapan Kızılay İçecek, meyve aromalarını Erzincan magnezyumu ile birleştirerek üretim kapasitesini iki katına ulaştırmayı hedefliyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Geçen yıl 30 milyonu aşkın insana el uzattık. Kızılay'ın en büyük gelir kaynaklarından biri, bağışların yanında bu kuruluşlarımız. Buradaki yatırım Erzincan'a da önemli bir katkı sağlayacak" dedi. Mustafa KAYA

    YUAN DİLİMLİ SENDİKASYON
    Denizbank, dolar, eurove Çin yuanı para birimlerinde 1 yıl vadeli toplam 410 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti. Çin yuanı dilimi içeren ilk Türk banka sendikasyonu olması açısından da önem taşıyan kredi, turizm, gemicilik, ihracata yönelik sanayi ve tarım başta olmak üzere müşterilerin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullandırılacak. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Önümüzdeki dönemde, Çin bağlantılı dış ticaretin finansmanına verdiğimiz desteği artırarak sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

    YENİ YATIRIM GETİRDİ
    Getir, tamamladığı son yatırım turunda aldığı 555 milyon dolarlık yatırımla 7 milyar 555 milyon dolar değerlemeye ulaştı. Son yatırım turunda, mevcut fonlardan Sequoia Capital ve Tiger Global Getir'e yatırımlarını sürdürürken, Silver Lake, DisruptAD ve Mubadala Investment Company ise Getir'in yeni yatırımcılarından bazıları oldu. Getir Kurucusu Nazım Salur, "Getir'in bu değere ulaşması 10 dakikada teslimat gibi orijinal bir fikrin teknoloji ile harmanlandığında dünyada nasıl bir ilgi uyandırdığını gösteriyor" dedi.

        SESLİ MESAJA ONAY ZORUNLULUĞU
        Cep telefonlarındaki ücretli sesli mesaj hizmetlerine bilgilendirme ve onay zorunluluğu geliyor. BTK'nın kararına göre; telefon meşgul ya da kapalı olduğu zamanlarda devreye giren sesli mesaj alınması ve dinlenmesi hizmetinde, ücret bilgisini içeren anons yapılacak. Anonsun ardından ücretlendirme başlayacak.

        DİKEY YAPILAŞMA SONA ERİYOR
        İmar planları ve konutta yeni dönem başladı. İmar planlarında yer alan serbest olarak belirlenmiş yükseklikler 1 Temmuz'a kadar değiştirilecek. İmar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek. İmar planlarında yükseklik serbest uygulaması artık olmayacak, böylece yatay mimari teşvik edilecek.

        1.3 MİLYON DOLARA PARK YERİ
        Hong Kong'da         bir park yeri rekor fiyatla 1.3 milyon dolara alıcı buldu. The Peak'te Mount Nicholson'daki ultra lüks konutların bulunduğu bölgede yer alan ve 12.5 metrekareden oluşan park yeri, Victoria Limanı'nın da manzarasına sahip. Park yerinin kim tarafından satın alındığı açıklanmadı. Dünyanın en pahalı üçüncü kenti Hong Kong'da bir park yeri için önceki rekor fiyat 2019'da kayıtlara geçmişti. Bir iş kulesinin altındaki park yeri, 980 bin dolara alıcı bulmuştu.

            KALP KIRDI!
            Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, yine bir paylaşımıyla kripto para piyasasını salladı. Musk, Bitcoin 'hashtag'ini kullanarak kırık kalp emojisi paylaştı. Aslında Elon Musk'ın tam olarak ne anlatmaya çalıştığı net olmasa da bu paylaşım Bitcoin'de sert bir düşüşü beraberinde getirdi. Bu tweet öncesi 39 bin doların üzerinde seyreden Bitcoin, 36 bin 600 dolara kadar geriledi. Bitcoin 24 saatte yatırımcısına dolar bazında yüzde 4.8 kaybettirdi. 24 saatte Ethereum yüzde 7.2 değer kaybederken, Dogecoin'deki düşüş ise yüzde 13.6'yı buldu. İlk 100'de yer alan kripto paraların 91'i değer kaybetti. Musk, ilk tweetinden yaklaşık 2 saat sonra da bir karikatür paylaştı. Karikatürde düşüş grafiğine bakarak ağlayan bir kişi yer aldı.
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            Haberler Ekonomi Kızılay'dan yeni üretim hattı (Ekonomi haberleri)