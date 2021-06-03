Üreticiye 100 bin TL hibe (Ekonomi haberleri)

Tarım Bakanlığı, üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri bölümlerinden mezun olan 'Uzman Eller Projesi' kapsamındaki üreticilerin hayvansal ve bitkisel üretim, su ürünleri ve yöresel ürünler ile tıbbi aromatik bitki üretimine yönelik projelerine 100 bin liraya kadar hibe desteği verecek.
Cumhurbaşkanı kararına göre; 2022-2024 yıllarında kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden ve meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olanların mahallinde uygulayacağı projeler hibe ödemesinden yararlanabilecek. Hayvansal ve bitkisel üretim, su ürünleri ve yöresel ürünlere yönelik projeler destekten yararlanabilecek. Hibe Ziraat Bankası aracılığıyla ödenecek.
ESNAFA KDV DESTEĞİ
Pandemi sürecinde zarar gören sektörlere destek kapsamında geçen yıl başlatılan çok sayıda hizmet kolunda KDV indirimi 2 ay daha sürecek. İşyeri stopajlarından alınan yüzde 10 gelir vergisi indirimi de devam edecek. Sinema biletlerinden alınan eğlence vergisi sıfır olacak.