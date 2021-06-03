Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Üreticiye 100 bin TL hibe (Ekonomi haberleri)

    , üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri bölümlerinden mezun olan 'Uzman Eller Projesi' kapsamındaki üreticilerin hayvansal ve bitkisel üretim, su ürünleri ve yöresel ürünler ile tıbbi aromatik bitki üretimine yönelik projelerine 100 bin liraya kadar hibe desteği verecek.

    Üreticiye 100 bin TL hibe

    Tarım Bakanlığı, üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri bölümlerinden mezun olan 'Uzman Eller Projesi' kapsamındaki üreticilerin hayvansal ve bitkisel üretim, su ürünleri ve yöresel ürünler ile tıbbi aromatik bitki üretimine yönelik projelerine 100 bin liraya kadar hibe desteği verecek.

    Cumhurbaşkanı kararına göre; 2022-2024 yıllarında kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden ve meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olanların mahallinde uygulayacağı projeler hibe ödemesinden yararlanabilecek. Hayvansal ve bitkisel üretim, su ürünleri ve yöresel ürünlere yönelik projeler destekten yararlanabilecek. Hibe Ziraat Bankası aracılığıyla ödenecek.

    ESNAFA KDV DESTEĞİ
    Pandemi sürecinde zarar gören sektörlere destek kapsamında geçen yıl başlatılan çok sayıda hizmet kolunda KDV indirimi 2 ay daha sürecek. İşyeri stopajlarından alınan yüzde 10 gelir vergisi indirimi de devam edecek. Sinema biletlerinden alınan eğlence vergisi sıfır olacak.

        Cumhurbaşkanı kararına göre; kira stopaj kesinti oranı yüzde 20 yerine 31 Temmuz'a kadar yüzde 10 olarak uygulanacak. İndirimli KDV'ye tabi sektörler şunlar: "Yolcu taşımacılığı, yemeiçme hizmetleri, kültürel faaliyetler, sinema, tiyatro, opera, bale, müze giriş ücretleri, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri, kuru temizleme ve çamaşırhane hizmetleri, halı yıkama hizmetleri ile küçük esnafın faaliyet alanıyla ilgili bir kısım bakım onarım faaliyetleri." Hazal Ateş.

        İHRACAT YÜZDE 65 ARTTI
        Ticaret Bakanı Mehmet Muş,         Mayıs ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65.5 artışla 16.5 milyar dolara yükseldiğini belirterek, "Bu değerle tüm yılların en yüksek ikinci Mayıs ayı ihracat değerine ulaşmış bulunuyoruz" dedi. İlk 5 ayda ihracatın yüzde 38.3'lük artışla 85.2 milyar dolar seviyesine taşındığını anlatan Muş, 12 aylık ihracatın 193.3 milyar dolar olduğunu söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de yıllık ihracat hedefleri olan 184 milyar doların üzerinde bir seviyeye eriştiklerini belirterek, "İnşallah çok daha yüksek rakamlara, 200 milyar dolarlara hep birlikte ulaşacağız" diye konuştu.

        'ERKEN GEVŞEME BEKLENTİSİ KALKMALI'
        Merkez Bankası Başkanı Şahab         Kavcıoğlu, "Piyasalardaki haklı bir gerekçeye dayanmayan erken gevşeme beklentilerinin tümüyle ortadan kalkması gerekiyor" ifadesini kullandı. Kavcıoğlu'nun açıklamalarından bazıları şöyle:
        ● İktisadi faaliyet güçlü ve trendinin üzerindeki seyrini sürdürdü.
        ● Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana, 2023'te orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edeceğiz.

            VATANDAŞA DESTEK 55 MİLYARA ÇIKTI
            Çalışma Bakanı Vedat Bilgin,             salgın döneminde 55 milyar liralık destek sağlandığını belirtti. Bilgin, "33.2 milyar lira kısa çalışma ödeneği, 11.4 milyar lira nakdi ücret desteği, 4.5 milyar lira normalleşme desteği sağladık" dedi.

            KARGO İLE 1 GÜNDE 2 MİLYON GÖNDERİ
            Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, 2020'de 200 milyon adrese uğradıklarını, Türkiye nüfusunu iki kereden fazla ziyaret ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Tam kapanma döneminde uğradığımız adres sayısında önceki yıla göre yüzde 40, pandemi öncesine göre 3 kat fazla artış yaşadık. Tam kapanmanın son günü olan 17 Mayıs'ta 2 milyon gönderi işledik" dedi.

            URLA'YA YENİ PROJE GELİYOR
            Folkart,             İzmir Urla'da 800 milyon liralık yatırım değerine sahip yeni bir projeye başlıyor. 162 villanın yer aldığı projenin adı Folkart Country Urla olarak belirlendi. 202 bin metrekarelik alana sahip proje arazisinin sadece yüzde 10'unda yapı inşa edilecek. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, projenin talep toplama aşamasında büyük ilgi gördüğünü söyledi.

                E-MOBİLYA!
                Pandemiyle birlikte değişen tüketici alışkanlıkları, her alanda olduğu gibi mobilya sektöründe de dijitalleşmeyi hızlandırdı. Kelebek Mobilya, e-ticaret satışlarında Mayıs'ta Nisan ayına oranla yüzde 245 artış yaşadı. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında e-ticaret sitelerini devreye aldıklarını anımsatan Kelebek Mobilya Marka Direktörü Serkan Kaplan, "Değişen tüketici alışkanlıklarına hızla adapte olduk. Şu ana kadar online platformda en yüksek satış yaptığımız dönem Mayıs oldu" dedi.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Borçlar yeniden yapılandırılacak
                Haberler Ekonomi Üreticiye 100 bin TL hibe (Ekonomi haberleri)