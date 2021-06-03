Üreticiye 100 bin TL hibe (Ekonomi haberleri)

İHRACAT YÜZDE 65 ARTTI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mayıs ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65.5 artışla 16.5 milyar dolara yükseldiğini belirterek, "Bu değerle tüm yılların en yüksek ikinci Mayıs ayı ihracat değerine ulaşmış bulunuyoruz" dedi. İlk 5 ayda ihracatın yüzde 38.3'lük artışla 85.2 milyar dolar seviyesine taşındığını anlatan Muş, 12 aylık ihracatın 193.3 milyar dolar olduğunu söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de yıllık ihracat hedefleri olan 184 milyar doların üzerinde bir seviyeye eriştiklerini belirterek, "İnşallah çok daha yüksek rakamlara, 200 milyar dolarlara hep birlikte ulaşacağız" diye konuştu.