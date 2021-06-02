Hibe desteği NACE kodu ile başvuru nasıl yapılır? 3.000 -5.000 TL hibe desteği başvuru ne zaman bitecek? Hibe desteklerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvurularını sürdürmeye devam ediyor. Bazı esnaflar 3.000 TL ve bazı esnaflar ise 5.000 TL destek alabilecek. Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs 2021 tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşların başvurusu kabul edilecek.
HİBE DESTEĞİ NACE KODU İLE BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs 2021 tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşlarımızın başvurusu kabul edilecektir.Başvurular yalnızca e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacaktır.
Destek başvuruları 25 Mayıs 2021 Salı günü başlayacak olup 30 gün süre ile (23 Haziran 2021 Çarşamba günü 23:59'a kadar) devam edecektir.
Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC Kimlik Numarasının son hanesine göre aşağıdaki gibi başvuru alınacaktır;
0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü,
2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü,
4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü,
6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü,
8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü,
30 Mayıs - 23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvurabilecektir.
NACE Kodu, gündemde merak ediliyor. NACE kodu sektörlere göre farklılık gösteriyor. NACE Kodu listesini Ticaret Bakanlığı belirlemekte ve meslek kollarına göre NACE Kodu bilgilerine bu listeler aracılığıyla erişilebilmektedir.