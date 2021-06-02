Hibe desteği NACE kodu ile başvuru nasıl yapılır? 3.000 -5.000 TL hibe desteği başvuru ne zaman bitecek? Hibe desteklerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvurularını sürdürmeye devam ediyor. Bazı esnaflar 3.000 TL ve bazı esnaflar ise 5.000 TL destek alabilecek. Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs 2021 tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşların başvurusu kabul edilecek.