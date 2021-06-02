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    • Ekonomi
    • 03.06.2021 00:49
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    • 03.06.2021 00:49
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    NACE kodu ile başvuru nasıl yapılır? 3.000 - 5.000 TL ?

    NACE kodu ile başvuru nasıl yapılır? Hibe desteği başvuruları sürüyor. İhtiyaç sahibi esnaflar 3.000 ve 5.000 TL geri ödemesiz destek alabiliyor. Desteklerden faydalanmak isteyen vatandaşlar da başvuruları nasıl yapabileceğini merak ediyor. E-Devlet hibe desteği başvurusu yapacak olan esnaflar, NACE kodu uyumluluğu sağlayıp sağlamadığını Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan liste üzerinden sorgulayabiliyor. Peki, ile başvuru nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    Hibe desteği NACE kodu ile başvuru nasıl yapılır? 3.000 - 5.000 TL hibe desteği başvuru ne zaman bitecek?

    Hibe desteği NACE kodu ile başvuru nasıl yapılır? 3.000 -5.000 TL hibe desteği başvuru ne zaman bitecek? Hibe desteklerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvurularını sürdürmeye devam ediyor. Bazı esnaflar 3.000 TL ve bazı esnaflar ise 5.000 TL destek alabilecek. Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs 2021 tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşların başvurusu kabul edilecek.

    HİBE DESTEĞİ NACE KODU İLE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs 2021 tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşlarımızın başvurusu kabul edilecektir.Başvurular yalnızca e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacaktır.

    Destek başvuruları 25 Mayıs 2021 Salı günü başlayacak olup 30 gün süre ile (23 Haziran 2021 Çarşamba günü 23:59'a kadar) devam edecektir.

    Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC Kimlik Numarasının son hanesine göre aşağıdaki gibi başvuru alınacaktır;

    0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü,

    2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü,

    4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü,

    6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü,

    8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü,

    30 Mayıs - 23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvurabilecektir.

    NACE Kodu, gündemde merak ediliyor. NACE kodu sektörlere göre farklılık gösteriyor. NACE Kodu listesini Ticaret Bakanlığı belirlemekte ve meslek kollarına göre NACE Kodu bilgilerine bu listeler aracılığıyla erişilebilmektedir.

    NACE KODU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinden de destek şartlarına ilişkin bilgi verildi. Buna göre, hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere, ekonomik faaliyet konuları bakanlık tarafından belirlenen birinci grup için 5 bin lira ve ikinci grup için 3 bin lira olarak belirlendi.

        DESTEK ÖDEMELERİ BANKAYA YAPILACAK

        3 bin lira hibeyle desteklenecek ikinci grupta da aralarında pizzacı, çeşitli eğitim kursları, çocuk kulüpleri, canlı tiyatro, opera, bale, müzikal, konser gibi yapımların sahnelenmesi, deniz ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı, reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık, dövme ve piercing hizmetleri, kuru temizleme hizmetleri, çilingirlik, güzellik salonları, pastaneler, tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi gibi işletmelerin bulunduğu 304 ekonomik faaliyet bulunuyor.

        Bu kapsamda, 5 bin lira ile desteklenecek birinci grupta aralarında kayak pistlerinin işletilmesi, sirkler, gösteri sanatları, nikah ve düğün salonu işletmecileri, kaplıca, SPA merkezleri, sinema filmi gösterimi, spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri, plaj alanlarının işletilmesi, eğlence parkları, öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonları, kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı, kantinler, kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti, internet kafelerin faaliyetleri, şehir içi personel ve okul servisleri, çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler gibi işletmelerin bulunduğu 35 ekonomik faaliyet yer alıyor.
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        Haberler Ekonomi Hibe desteği NACE kodu ile başvuru nasıl yapılır? 3.000 - 5.000 TL hibe desteği başvuru ne zaman bitecek?