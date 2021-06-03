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    • Ekonomi
    • 03.06.2021 09:28
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    • 03.06.2021 09:28
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    Gündemde sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren habere ilişkin detaylar geldi mi? ? Enflasyon oranına göre sözleşmelerini yenileyen kiracılar evlerinde oturmaya devam edecebilecek. Peki Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı mı, bu ay kira artış oranı ne kadar? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Haziran ayı kira artış oranı 2021 açıklandı mı?

    Haziran ayı kira artış oranı 2021 açıklandı mı? Haziran ayında kira zammı ne kadar olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında yer alan kira artış oranı her ay merakla bekleniyor. Milyonlarca vatandaş özellikle ev sahibi ve kiracı olanlar Haziran ayında kira zammının ne kadar yapılacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar…

    2021 HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

    Haziran ayı kira artış oranı henüz açıklanmadı. Kira zammı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Haziran Perşembe günü belli olacak.

    MAYIS 2021 KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR?

    TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,70 artış gerçekleşti.

        MAYIS AYI KİRA HESAPLAMA ÖRNEĞİ

        Konut Kirası: 1.000 TL

        Kira Artış Oranı: %13,70

        Mayıs ayı Kira Zammı Tutarı: 1. 137, 00 TL

        KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

        Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

        Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.
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        Haberler Ekonomi Haziran ayı kira artış oranı 2021 açıklandı mı? Haziran ayında kira zammı ne kadar olacak?