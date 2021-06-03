Haziran ayı kira artış oranı 2021 açıklandı mı? Haziran ayında kira zammı ne kadar olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında yer alan kira artış oranı her ay merakla bekleniyor. Milyonlarca vatandaş özellikle ev sahibi ve kiracı olanlar Haziran ayında kira zammının ne kadar yapılacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar…
2021 HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Haziran ayı kira artış oranı henüz açıklanmadı. Kira zammı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Haziran Perşembe günü belli olacak.
MAYIS 2021 KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR?
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,70 artış gerçekleşti.