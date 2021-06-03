İhracatta tarihi rekor! 200 milyar dolara yaklaştı

İhracatta mayıs ayında yaşanan yüzde 65.5'lik artış hedefleri de yukarı taşıdı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta yaşanan olumlu seyrin devam ettiğini, normalleşmeyle ihracatta hızlanma beklediklerini söyledi. Bakan Muş'un verdiği bilgiye göre, mayıs ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65.5 artışla 16.5 milyar dolara yükseldi. Bu değerle tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracatına ulaşıldı.
İhracat yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38.3'lük artış yakaladı. Yıllıklandırılmış ihracat ise 193.3 milyar dolarla bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ihracat oldu.
Bakan Muş, ihracatı 200 milyar doların üstüne çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "İthalat ise geçen senenin aynı ayına göre yüzde 54 artarak 20.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 7.8 puan artışla yüzde 82.3'e yükseldi" dedi.