



Toplam 10,242 kripto para biriminin işlem gördüğü 393 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 41.4'ünü Bitcoin, yüzde 18.7'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 110 milyar dolar düzeyindeydi.

Albcoin Genel Müdürü Arif Şahin, kripto paranın yükselişinde "Z kuşağı" dopingi başlıklı değerlendirmesinde, kripto paraya en yoğun ilginin 18-24 yaş aralığından geldiğine işaret etti:





"Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan Z kuşağı, kripto para piyasasını sevdi. Dijitali hayatının odak noktasına alan ve günün büyük kısmında online platformlarda vakit geçiren gençler, birikim yapmaya çok erken başlarken tercihleri Bitcoin, Tether, Ethereum ile Litecoin gibi varlıklardan yana oldu. 18-24 yaş aralığındaki genç nüfus, bu dijital varlıkları almakla kalmıyor, nasıl üretilebileceği üzerinde de kafa yoruyor."

Türkiye'de de bu durumun benzer şekilde ilerlediğinin altını çizen Şahin, "Yaş skalası düştükçe kripto paralara olan ilgi seviyesinin daha yüksek düzeyde olduğunu görüyoruz. Yaş ilerledikçe geleneksel finansa olan bağlılık düzeyi de artıyor" dedi ve ekledi:

"Hem ödemelerde hem de transferlerde şeffaflık ve hız arayışları artarak devam ediyor.

"Özellikle dijital ödemeler ve satın almalarda dijital para birimleri daha cazip geliyor. E-spor yaparken ya da sözgelimi bir kahve alırken ilk akla gelen dijital para birimleri ya da tokenlar oluyor.





"Kullanım ve aktiflik açısından bakacak olursak, gençler dijital paraların hem gelişmesinde hem de kullanımının artmasında ön sıralarda yer alıyor.

"Bu ilgi düzeyi, değişimi hızlandırmaya neden olabilir ve böylelikle farklı yaş gruplarını da kendisine çekebilir.

"Ayrıca dijital paraya artan ilgi, farklı öğelerin ve alışkanlıkların hayatımızdaki yerinin artırmasını sağlayabilir."