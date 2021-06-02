2 Haziran Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Esenboğa Elektrik
|33,54
|31,68
|5,87
|Zorlu Enerji
|2,07
|1,97
|5,08
|SASA Polyester
|34,84
|33,90
|2,77
|GSD Holding
|1,90
|1,86
|2,15
|İpek Doğal Enerji
|13,57
|13,30
|2,03
|Tofaş Oto Fabrikası
|29,36
|28,78
|2,02
|Aksa Enerji
|13,65
|13,39
|1,94
|Petkim
|6,34
|6,23
|1,77
|Enerjisa Enerji
|10,77
|10,60
|1,60
|Parsan
|30,06
|29,60
|1,55
|İndeks Bilgisayar
|6,77
|6,67
|1,50
|Türk Hava Yolları
|13,69
|13,49
|1,48
|Tüpraş
|99,90
|98,60
|1,32
|Alarko GMYO
|22,50
|22,24
|1,17
|Emlak Konut GMYO
|1,95
|1,93
|1,04
|Net Holding
|5,24
|5,20
|0,77
|Verusa Holding
|54,80
|54,55
|0,46
|TAV Havalimanları
|24,14
|24,06
|0,33
|Tukaş
|6,84
|6,82
|0,29
|Türk Telekom
|7,01
|6,99
|0,29
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|23,64
|24,74
|-4,45
|Odaş Elektrik
|2,01
|2,08
|-3,37
|Fenerbahçe Futbol
|31,78
|32,78
|-3,05
|Jantsa Jant Sanayi
|85,65
|87,65
|-2,28
|Mavi Giyim
|50,35
|51,45
|-2,14
|Konya Çimento
|857,40
|874,10
|-1,91
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,08
|16,37
|-1,77
|Bim Mağazalar
|62,95
|64,05
|-1,72
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,12
|7,24
|-1,66
|Alkim Kimya
|15,65
|15,91
|-1,63
|Ege Gübre
|197,10
|200,20
|-1,55
|Akbank
|5,23
|5,31
|-1,51
|Garanti Bankası
|7,98
|8,10
|-1,48
|Gübre Fabrikaları
|60,55
|61,45
|-1,46
|Migros Ticaret
|34,12
|34,62
|-1,44
|Çimsa
|23,26
|23,60
|-1,44
|Good-Year
|7,04
|7,14
|-1,40
|Halk GMYO
|2,93
|2,97
|-1,35
|İş Bankası (C)
|5,13
|5,20
|-1,35
|Selçuk Ecza Deposu
|8,92
|9,04
|-1,33