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    • Ekonomi
    • 02.06.2021 14:57
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    • 02.06.2021 14:57
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    2 Haziran Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 5,87 oranında 33,54'den yükselerek işlem gördü. 2 Haziran 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    takvim.com.tr
    2 Haziran Borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Esenboğa Elektrik 33,54 31,68 5,87
    Zorlu Enerji 2,07 1,97 5,08
    SASA Polyester 34,84 33,90 2,77
    GSD Holding 1,90 1,86 2,15
    İpek Doğal Enerji 13,57 13,30 2,03
    Tofaş Oto Fabrikası 29,36 28,78 2,02
    Aksa Enerji 13,65 13,39 1,94
    Petkim 6,34 6,23 1,77
    Enerjisa Enerji 10,77 10,60 1,60
    Parsan 30,06 29,60 1,55
    İndeks Bilgisayar 6,77 6,67 1,50
    Türk Hava Yolları 13,69 13,49 1,48
    Tüpraş 99,90 98,60 1,32
    Alarko GMYO 22,50 22,24 1,17
    Emlak Konut GMYO 1,95 1,93 1,04
    Net Holding 5,24 5,20 0,77
    Verusa Holding 54,80 54,55 0,46
    TAV Havalimanları 24,14 24,06 0,33
    Tukaş 6,84 6,82 0,29
    Türk Telekom 7,01 6,99 0,29

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Bera Holding 23,64 24,74 -4,45
    Odaş Elektrik 2,01 2,08 -3,37
    Fenerbahçe Futbol 31,78 32,78 -3,05
    Jantsa Jant Sanayi 85,65 87,65 -2,28
    Mavi Giyim 50,35 51,45 -2,14
    Konya Çimento 857,40 874,10 -1,91
    İş Yatırım Menkul Değerler 16,08 16,37 -1,77
    Bim Mağazalar 62,95 64,05 -1,72
    Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,12 7,24 -1,66
    Alkim Kimya 15,65 15,91 -1,63
    Ege Gübre 197,10 200,20 -1,55
    Akbank 5,23 5,31 -1,51
    Garanti Bankası 7,98 8,10 -1,48
    Gübre Fabrikaları 60,55 61,45 -1,46
    Migros Ticaret 34,12 34,62 -1,44
    Çimsa 23,26 23,60 -1,44
    Good-Year 7,04 7,14 -1,40
    Halk GMYO 2,93 2,97 -1,35
    İş Bankası (C) 5,13 5,20 -1,35
    Selçuk Ecza Deposu 8,92 9,04 -1,33

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