HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

Sosyal güvenlik sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primleri, genel sağlık sigortası, sosyal güvenlik destek primi ile bu borçlara ait gecikme zammı, cezası ve faizi yeniden yapılandırılacak. İsteğe bağlı sigorta yaptırıp da prim borcu olanlar da yapılandırmadan yararlanacak. Yeni kanun ile SGK'nın iş kazası, meslek hastalığı gibi sebeplerle işverene rücu ettiği alacaklardan kaynaklı borçlar da yapılandırılabilecek.

Borç yapılandırması, 2021 Nisan ayı ve öncesi döneme yönelik olacak. 2021'in nisan ayı ve öncesinde prim borcu olan ve ödeme yapmayan sigortalılar, yapılandırmadan yararlanmaları halinde durdurulan sigortalılık süreleri yeniden geçerli hale gelecek.