Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 31.05.2021 17:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2021 17:14
    ABONE OL

    ! ? Başvurular…

    Gündemde yüzbinlerce kişi sorgulamasını sıklıkla yapıyor. Sigorta prim borçlarına yapılandırma imkânı sağlayan yasanın meclise sunulmasının ardından detaylar merak edilerek araştırma konusu oldu. Peki bu yapılandırmaya hangi borçlar giriyor, ? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak? İşte konuya dair son gelişmeler…

    takvim.com.tr
    SGK prim borçlarına yapılandırma 2021!

    SGK prim borçlarına yapılandırma 2021 detayları neler? Sigorta prim borcu cezası silinecek mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. AK Parti, vergi borç yapılandırmasını içeren 15 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu ve son gelişmeler vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki hangi borçlar yapılandırma kapsamına giriyor, başvurular nereden alınacak? İşte detaylar…

    SİGORTA PRİM BORCU CEZASI SİLİNECEK Mİ?

    Yeni çıkan yasa ile sigorta prim borçlarının silinmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ancak, peşin ödemelerde faiz oranının yüzde 90'ı silinmekle birlikte, taksitlendirme seçeneği de sunuluyor.

    HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

    Sosyal güvenlik sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primleri, genel sağlık sigortası, sosyal güvenlik destek primi ile bu borçlara ait gecikme zammı, cezası ve faizi yeniden yapılandırılacak. İsteğe bağlı sigorta yaptırıp da prim borcu olanlar da yapılandırmadan yararlanacak. Yeni kanun ile SGK'nın iş kazası, meslek hastalığı gibi sebeplerle işverene rücu ettiği alacaklardan kaynaklı borçlar da yapılandırılabilecek.

    Borç yapılandırması, 2021 Nisan ayı ve öncesi döneme yönelik olacak. 2021'in nisan ayı ve öncesinde prim borcu olan ve ödeme yapmayan sigortalılar, yapılandırmadan yararlanmaları halinde durdurulan sigortalılık süreleri yeniden geçerli hale gelecek.

        BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        Yapılandırma için başvurular 31 Ağustos 2021'e kadar yapılacak. İlk taksit ödemesi ise ekim ayında başlayacak. Yapılandırma için başvurduğunuzda iki seçeneğiniz var. Birincisi, borcunuzu peşin ödemek; ikincisi ise taksitle ödemek. Borcunu taksitlendirmek isteyenler 6-9-12-18 ay taksit imkanından yararlanacak. Taksitler ise 2 ayda bir ödenecek ve en fazla 18 ay taksitlendirilebilecek. Borçlar iki ayda bir ödeneceğinden 18 aylık taksitlendirmeyi tercih edenler borçlarını 36 ayda ödemiş olacak.

        Peşin ödemeyi tercih ederseniz gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretim Fiyat Endeksi) üzerinden hesaplama yapılacak. Eğer borcunuzu peşin öderseniz Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan tutarın yüzde 90'ı silinecek. İlk iki taksit süresi içinde peşin ödenmesi halinde de Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan tutarın yüzde 50'si silinecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Atina ile aşı sertifikası anlaşması
        Haberler Ekonomi SGK prim borçlarına yapılandırma 2021! Sigorta prim borcu cezası silinecek mi? Başvurular…