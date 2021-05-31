SGK prim borçlarına yapılandırma 2021 detayları neler? Sigorta prim borcu cezası silinecek mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. AK Parti, vergi borç yapılandırmasını içeren 15 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu ve son gelişmeler vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki hangi borçlar yapılandırma kapsamına giriyor, başvurular nereden alınacak? İşte detaylar…
SİGORTA PRİM BORCU CEZASI SİLİNECEK Mİ?
Yeni çıkan yasa ile sigorta prim borçlarının silinmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ancak, peşin ödemelerde faiz oranının yüzde 90'ı silinmekle birlikte, taksitlendirme seçeneği de sunuluyor.
HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?
Sosyal güvenlik sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primleri, genel sağlık sigortası, sosyal güvenlik destek primi ile bu borçlara ait gecikme zammı, cezası ve faizi yeniden yapılandırılacak. İsteğe bağlı sigorta yaptırıp da prim borcu olanlar da yapılandırmadan yararlanacak. Yeni kanun ile SGK'nın iş kazası, meslek hastalığı gibi sebeplerle işverene rücu ettiği alacaklardan kaynaklı borçlar da yapılandırılabilecek.
Borç yapılandırması, 2021 Nisan ayı ve öncesi döneme yönelik olacak. 2021'in nisan ayı ve öncesinde prim borcu olan ve ödeme yapmayan sigortalılar, yapılandırmadan yararlanmaları halinde durdurulan sigortalılık süreleri yeniden geçerli hale gelecek.