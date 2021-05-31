Paranızın hesabınıza yatması için e-devlet'ten anında başvuru yapın... Ve sonunda netleşti dilekçe vermeniz yeterli!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan aileler için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı yapmaya devam ediyor. Sosyal hizmetlerde en büyük önceliği aile bütünlüğüne verdiklerini dile getiren Bakan Yanık çocukların ailelerinin yanında kalarak sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini ve toplumsal hayata katılım sağlayabilmelerini desteklemek amacı ile SED ödemesi yaptıklarını söyledi. E-devlet üzerinden Sosyal Ekonomik Destek başvuru yapılabilmektedir. Bunun için e-devlet üzerinden TC kimlik numarasını ve şifreniz ile giriş yapmanız yeterli.
SED YARDIMI NEDİR, NASIL BAŞVURULUR?
Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede yaşayan ailelere verilen bir yardımdır. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ile yapılan ödemeler, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Bu sayede ailelere hem ekonomik hem de psiko-sosyal destek sağlanır. Başvuruda bulunmak isteyenlerin İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e-Devlet üzerinden müracaat etmeleri gerekir.
Başvuru sırasında gerekli belgeler şunlardır:
SED başvuru dilekçesi,
T.C. kimlik numarası beyanı,
Gerekirse sağlık raporu ve öğrenci belgesi,
İŞKUR ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belge
Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırma belgeleri de istenebilir.