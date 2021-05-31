ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticareti şirketinin halka arz başvuruları geçen hafta alındı. Bilindiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan son açıklamada şirketin halka arz başvurusu onaylanmıştı. Peki, ATP halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ATP Bilgisayar borsada ne zaman işlem görecek? İşte bilgiler...
ATP HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticareti şirketinin halka arz başvuru sonuçları açıklandı. Halka arz büyüklüğü ise 180 milyon TL olarak gerçekleşti.
İşte borsada işlem göreceği tarih;
ATP HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Tamamı sermaye artırımı yoluyla yapılacak halka arzda 7.500.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Sabit fiyat ile 24 TL'den talep toplanan halka arz sonrasında ATP'nin halka açıklık oranı yüzde 20 oldu.
ATP NE ZAMAN BORSA'DA İŞLEM GÖRECEK?
Payların bu hafta içerisinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.