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    • Ekonomi
    • 31.05.2021 11:20
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    • 31.05.2021 11:20
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    sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? borsada ne zaman işlem görecek?

    Başvuruları 27-28 Mayıs tarihinde alınan merak ediliyor. İki gün süreyle toplanan başvurulara dair detaylar sık sık araştırılmaya başlandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz haftalarda ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaretin pay başına halka arzını onaylanmıştı. Peki, sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...

    ATP halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticareti şirketinin halka arz başvuruları geçen hafta alındı. Bilindiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan son açıklamada şirketin halka arz başvurusu onaylanmıştı. Peki, ATP halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ATP Bilgisayar borsada ne zaman işlem görecek? İşte bilgiler...

    ATP HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticareti şirketinin halka arz başvuru sonuçları açıklandı. Halka arz büyüklüğü ise 180 milyon TL olarak gerçekleşti.

    İşte borsada işlem göreceği tarih;

    ATP HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

    Tamamı sermaye artırımı yoluyla yapılacak halka arzda 7.500.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Sabit fiyat ile 24 TL'den talep toplanan halka arz sonrasında ATP'nin halka açıklık oranı yüzde 20 oldu.

    ATP NE ZAMAN BORSA'DA İŞLEM GÖRECEK?

    Payların bu hafta içerisinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

        HEDEF YÜKSEK KARLILIK

        Yazılım sektöründe kendi özgün markalarını geliştiren ATP Türkiye'den dünya markaları çıkardı. ATP'nin Tradesoft markasıyla sunduğu çözümler sermaye piyasalarında aracı kurum ve portföy yönetim şirketleri işlemlerinin yüksek standartlarda, hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor.

        Tradesoft platformları Borsa İstanbul işlem hacminde kendi alt yapısını kullanan 3 finans kurumu haricinde kalan ve rekabete açık olan pazarda %44 pazar payına sahiptir. Tradesoft çözümleri halen Türkiye'de 16 aracı kurum, 11 portföy yönetim şirketi, 3 banka, 2 yatırım ortaklığı ve 2 emeklilik şirketi tarafından kullanılıyor.

        SPK HAFTALIK BÜLTENİ

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaretin pay başına 3,5 liradan, ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaretin pay başına 24 liradan halka arzını onayladı.

        SPK haftalık bültenine göre, kurul Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaretin pay başına 3,5 liradan, ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaretin pay başına 24 liradan halka arzını, Gedik Yatırım Menkul Değerlerin 132 milyon lira, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının 50 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaatın 36 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaretin 500 milyon lira, Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaretin 400 milyon lira, Aygaz'ın 500 milyon lira, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii'nin 1 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
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        Haberler Ekonomi ATP halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ATP Bilgisayar borsada ne zaman işlem görecek?