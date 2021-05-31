ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticareti şirketinin halka arz başvuruları geçen hafta alındı. Bilindiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan son açıklamada şirketin halka arz başvurusu onaylanmıştı. Peki, ATP halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ATP Bilgisayar borsada ne zaman işlem görecek? İşte bilgiler...

ATP HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticareti şirketinin halka arz başvuru sonuçları açıklandı. Halka arz büyüklüğü ise 180 milyon TL olarak gerçekleşti.

İşte borsada işlem göreceği tarih;