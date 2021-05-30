Koronavirüs sebebiyle zora düşen üretimi azalan ve tamamen duran işletmelerde maaşları devlet ödedi. Kısa Çalışma Ödeneği adı altında verilen bu paralar brüt maaşın yüzde 60'ı kadar oluyor.
En yüksek rakam ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar ödeniyor. 4 milyona yakın işçiye ödenen kısa çalışma ödeneği hem işçileri hem de işverenleri korudu.
Kısa çalışma ödeneği 31 Mart'ta sona erecekti ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Haziran'a kadar uzatıldığını açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği paralarının 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.