Böylece son ödenekler Temmuz ayında yatırılacak ve işçiler normal çalışmaya geçecekler. Primler 30 gün olarak yatırılacak ve maaşlar tam ödenecek. Bu arada kısa çalışma ödeneği ile birlikte işten çıkartma yasağı da 30 haziran'a kadar uzatılmıştı. Bu tarihe kadar kimse işten çıkartılamayacak.