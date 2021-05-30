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    mayıs ayında yüzde 36 düşüşle yaklaşık 10 yılın en sert aylık kaybını yaşadı. ’daki düşüş ise yüzde 11’de kaldı. Mayısta kripto paraların toplam piyasa değeri ise 562 milyar dolar eridi.

    Kripto çöküş

    Çin'in kripto para madenciliğine getirdiği kısıtlama ve 'nın ile araç satışını askıya almasıyla başlayan satış süreci Mayıs ayında Bitcoin'in yüzde 36 değer kaybetmesine yol açtı. Mayıs ayına 56.580 dolardan başlayan Bitcoin zaman zaman 60.000 doları zorlasa da bu seviyeyi kıramadı. Ardından başlayan olumsuz haber akışı büyük satışların gelmesine yol açtı. Bitcoin bugün 36.250 dolara geriledi.

    EN SERT DÜŞÜŞ
    Şu ana kadar yaşanan yüzde 36'lık düşüş 'den bu yana dolar bazında yaşanan en sert aylık gerileme oldu. Eylül 2011'de Bitcoin yüzde 37 değer kaybetmişti. Tabii Bitcoin'deki değer kaybı bugün ve yarın devam ederse söz konusu tarihteki düşüş aşılabilir. Esen olumsuz rüzgarlar sadece Bitcoin'i değil tüm kripto para piyasasını etkiledi. Ethereum'daki değer kaybı yüzde 11 ile mayısta Bitcoin'e göre düşük kalırken yüzde 41 düştü. Büyük dalgalanmalar yaşamasına rağmen ise değerini korumayı başardı. Bunda Tesla ve CEO'su 'ın zaman zaman Dogecoin i attığı destek tweetleri etkili oldu. Mayıs başında 2 trilyon 120 milyar dolar olan kripto paraların toplam piyasa değeri bugün itibarıyla 1 trilyon 558 milyar dolara düştü. Toplam değer kaybı bu ay 562 milyar doları buldu.

    UZMANLAR UYARIYOR
    Kripto paraların tüm dünyada yasal zemine oturtulma çalışmaları devam ederken uzmanlar da yatırımcıları uyardı. Burada bir bilinmeze para yatırıldığını belirten uzmanlar, "Şu anda piyasada alınıp satılan bu paraların yüzde 90'ı yok olup gidecek. Arkasında bir otorite ya da yasal teminat olmayan bu borsalara paraların yatırılması büyük risk oluşturuyor. Hızlı yükselişlere aldanmamak gerekiyor. İlla para yatırılacaksa mutlaka soğuk cüzdan kullanılmalı" dediler.

    562 MİLYAR DOLAR UÇTU

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