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    Ekonomide yoğun hafta başlıyor (Ekonomi haberleri)

    Gelecek haftadan itibaren ekonomide veri gündemi daha da hareketlenecek. TÜİK, 31 Mayıs Pazartesi günü bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak. Gelecek hafta gözlerin çevrileceği diğer veriler ise enflasyon ve ihracat rakamları olacak. tarafından 2 Haziran Çarşamba günü mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklanacak.

    Ekonomide yoğun hafta başlıyor

    Gelecek haftadan itibaren ekonomide veri gündemi daha da hareketlenecek. TÜİK, 31 Mayıs Pazartesi günü bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak.

    Gelecek hafta gözlerin çevrileceği diğer veriler ise enflasyon ve ihracat rakamları olacak. Ticaret Bakanlığı tarafından 2 Haziran Çarşamba günü mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklanacak. TÜİK, 3 Haziran Perşembe günü mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak. Bir diğer veri ise işsizlik rakamları olacak. TÜİK iş gücü istatistiklerini 10 Haziran Perşembe günü duyuracak.

    TURİZMDE AŞI UMUT OLDU
    Anadolu     Ankara Turizm İşletmecileri Derneği Genel Sekreteri Semih Zazaoğlu, salgından en çok etkilenen iş kollarından biri olan turizm sektörünün aşı çalışmaları sayesinde toparlanma sürecine gireceğini belirtti. Zazaoğlu, bu yıl turizmde gurbetçilerin ve iç pazarın sektöre önemli katkı sağladığını ifade etti. Zazaoğlu "Türkiye'de 2021'de 25 milyon turist, 17 milyar dolar gelir bekliyoruz. 2021'de Rusya birinci, Almanya ikinci pazar olacaktır. Aşının pozitif etkisini göreceğiz." dedi.

        DEĞİŞEN DÜNYADA GÜVENLİK TARTIŞILDI
        Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından düzenlenen "Uluslararası Anayurt Güvenliği Konferansı", 7 ülkeden dünyaca tanınmış 28 akademisyeni buluşturarak, disiplinler arası fikirlerin bütüncül olarak tartışılmasını ve kavram hakkında vizyoner yaklaşımlar üretilmesini sağladı. Koordinatörlüğünü, HKÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Aslan'ın üstlendiği uzaktan erişim yoluyla gerçekleşen konferansta güvenlik kavramı farklı boyutlarıyla ele alındı.

        AMSTERDAM'A GETİRECEK
        Dünyada         bir ilki 2015 yılında Türkiye'de başlatarak, ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan Getir, Londra'nın ardından yurt dışında ikinci adımı Hollanda'nın başkenti Amsterdam ile attı. 5,5 yıl gibi kısa bir sürede 2,6 milyar dolar değerlemeye ulaşarak 'unicorn' olan Getir'in Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, "Hayal ettiğimiz yurt dışına açılmayı başarıyoruz. İngiltere'de olduğu gibi Hollanda'da da bu iki heceli Türkçe kelimeyi sevdireceğimize inanıyoruz." dedi.
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        Sahte banknotlar ile ilgili yönetmelik değişti
        Haberler Ekonomi Ekonomide yoğun hafta başlıyor (Ekonomi haberleri)