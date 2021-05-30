Ekonomide yoğun hafta başlıyor (Ekonomi haberleri)

AMSTERDAM'A GETİRECEK

Dünyada bir ilki 2015 yılında Türkiye'de başlatarak, ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan Getir, Londra'nın ardından yurt dışında ikinci adımı Hollanda'nın başkenti Amsterdam ile attı. 5,5 yıl gibi kısa bir sürede 2,6 milyar dolar değerlemeye ulaşarak 'unicorn' olan Getir'in Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, "Hayal ettiğimiz yurt dışına açılmayı başarıyoruz. İngiltere'de olduğu gibi Hollanda'da da bu iki heceli Türkçe kelimeyi sevdireceğimize inanıyoruz." dedi.