Ekonomide yoğun hafta başlıyor (Ekonomi haberleri)

Gelecek haftadan itibaren ekonomide veri gündemi daha da hareketlenecek. TÜİK, 31 Mayıs Pazartesi günü bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak.
Gelecek hafta gözlerin çevrileceği diğer veriler ise enflasyon ve ihracat rakamları olacak. Ticaret Bakanlığı tarafından 2 Haziran Çarşamba günü mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklanacak. TÜİK, 3 Haziran Perşembe günü mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak. Bir diğer veri ise işsizlik rakamları olacak. TÜİK iş gücü istatistiklerini 10 Haziran Perşembe günü duyuracak.
TURİZMDE AŞI UMUT OLDU
Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği Genel Sekreteri Semih Zazaoğlu, salgından en çok etkilenen iş kollarından biri olan turizm sektörünün aşı çalışmaları sayesinde toparlanma sürecine gireceğini belirtti. Zazaoğlu, bu yıl turizmde gurbetçilerin ve iç pazarın sektöre önemli katkı sağladığını ifade etti. Zazaoğlu "Türkiye'de 2021'de 25 milyon turist, 17 milyar dolar gelir bekliyoruz. 2021'de Rusya birinci, Almanya ikinci pazar olacaktır. Aşının pozitif etkisini göreceğiz." dedi.