İnternet üzerinden yeni vurgun ortaya çıktı. Ava Premium adını kullanan ve oyun uygulamaları geliştirip Avrupa ülkelerinde pazarlayıp döviz cinsi gelir elde edilerek yüksek getiri sağlandığına dair fikirle ortaya çıkan şirket kepenk indirdi. Şirket ile internet sitesi ve telefonlarla iletişim sağlanamazken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) olaya el koydu. Ava Premium'u mercek altına alan SPK, şirketle ilişkisi olan Melike Polatel, Yaşar Tursun ve Ali Tatar hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. SPK'nın bülteninde bu 3 kişi hakkında suç duyurusuna neden olan eylemler şöyle sıralandı: