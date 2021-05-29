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    Yeni Çiftlikbank skandalı geldi! yöneticileri sırra kadem bastı... SPK olaya el koydu

    İnternet üzerinden yeni vurgun ortaya çıktı. adını kullanan ve oyun uygulamaları geliştirip ülkelerinde pazarlayıp döviz cinsi gelir elde edilerek yüksek getiri sağlandığına dair fikirle ortaya çıkan şirket kepenk indirdi. Şirket ile internet sitesi ve telefonlarla iletişim sağlanamazken, (SPK) olaya el koydu.

    Vurgun davası

    İnternet üzerinden yeni vurgun ortaya çıktı. Ava Premium adını kullanan ve oyun uygulamaları geliştirip Avrupa ülkelerinde pazarlayıp döviz cinsi gelir elde edilerek yüksek getiri sağlandığına dair fikirle ortaya çıkan şirket kepenk indirdi. Şirket ile internet sitesi ve telefonlarla iletişim sağlanamazken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) olaya el koydu. Ava Premium'u mercek altına alan SPK, şirketle ilişkisi olan Melike Polatel, Yaşar Tursun ve Ali Tatar hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. SPK'nın bülteninde bu 3 kişi hakkında suç duyurusuna neden olan eylemler şöyle sıralandı:

    Melike Polatel için 'www. avapremium.com' internet sitesi üzerinden yüksek getiri vaadinde bulunularak sahibi olduğu Ava Yazılım Ltd. Şti.'nin banka hesapları aracılığıyla 3. kişilerden toplanan paraların kendisi yararına kullanılması,

    Yaşar Tursun hakkında 'www.avapremium.com' internet sitesi üzerinden yüksek getiri vaadinde bulunularak sahibi olduğu Ava Mobil Uygulama Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.'nin banka hesapları aracılığıyla 3. kişilerden toplanan paraların kendisi yararına kullanılması,

        Ali Tatar hakkında 'www. yadapremium.com' internet sitesi üzerinden yüksek getiri vaadinde bulunularak sahibi olduğu Yada Premium Bilişim Pazarlama Ticaret Ltd. Şti.'nin banka hesapları aracılığıyla 3. kişilerden toplanan paraların kendisi yararına kullanılması.

        ŞİKAYET YAĞDI
        Mağdurlar karşılarında muhatap bulamayınca şikayetlerini internette dile getirdi:
        2 bin liraya büyük paket aldım. Şimdi site açılmıyor, müşteri hizmetlerine de ulaşılamıyor.


        Bana haftalık yüzde 5 getiri vaad ettiler. Üst üste yatırım yapmamız için ilk haftalar düzgün ödeme yaptılar, daha sonra telefonlar kapandı, internet üzerinden hesaplarıma ulaşamadım.
        İlk önce sözlerinde duruyorlardı. Ama 2 haftadır 'yazılım yükseltmesi' deyip duruyorlar. Şimdi de erişim kalktı.
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        Haberler Ekonomi Yeni Çiftlikbank skandalı geldi! Ava Premium yöneticileri sırra kadem bastı... SPK olaya el koydu