Türkiye'nin kuraklık faturası belli oldu! İşte beklenen hasat kayıpları

Küresel iklim değişikliğiyle birlikte tarımsal kuraklık da etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün nisan ayı verilerine göre, özellikle Doğu Anadolu'nun iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ve güney batı Ege'nin büyük bölümü ile İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde şiddetli, çok şiddetli ve olağanüstü kuraklık gözlendi.
Bu durum kuru tarım olarak yapılan tahıl ve baklagillerde hasat kaybının yaşanmasına yol açtı. Söz konusu durum, Türkiye İstatistik Enstitüsü'nün (TÜİK) 2021 yılı ilk bitkisel üretim tahminlerine de yansıdı.
YÜZDE 30 HASAT KAYBI
Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2021'de geçen yıla göre yüzde 5.5 azalarak yaklaşık 35.1 milyon ton olacağı tahmin edildi. Buğday üretiminin yüzde 7.3, mısırın yüzde 1.5, arpanın yüzde 6, çavdarın yüzde 3.6 azalacağı, yulaf üretiminin ise yüzde 6.5 artacağı öngörüldü. Baklagillerin önemli ürünlerinden nohutun azalacağı, kuru fasulye ve kırmızı mercimeğin artacağı, patatesin ise yüzde 1.9 azalarak 5.1 milyon ton olacağı tahmin edildi.
Sektör temsilcilerinin verdiği bilgilere göre, Güneydoğu ve İç Anadolu'da kuraklık nedeniyle buğdayda geçen yıla oranla yüzde 30 hasat, arpada ise yüzde 70 hasat kaybı bekleniyor. Yine bu bölgede ekili olan kırmızı mercimekte yüzde 50'nin üzerinde kuraklık nedeniyle kayıp beklendiğini anlatan sektör temsilcileri, nohutta ise geçen yıla oranla yüzde 20 civarında bir düşüş beklendiğini kaydediyor.