Türkiye'nin kuraklık faturası belli oldu! İşte beklenen hasat kayıpları

Küresel iklim değişikliğiyle birlikte tarımsal kuraklık da etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün nisan ayı verilerine göre, özellikle Doğu Anadolu'nun iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ve güney batı Ege'nin büyük bölümü ile İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde şiddetli, çok şiddetli ve olağanüstü kuraklık gözlendi.



Bu durum kuru tarım olarak yapılan tahıl ve baklagillerde hasat kaybının yaşanmasına yol açtı. Söz konusu durum, Türkiye İstatistik Enstitüsü'nün (TÜİK) 2021 yılı ilk bitkisel üretim tahminlerine de yansıdı.