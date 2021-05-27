Çeyrek, gram, ata, 22 ayar bilezik, tam, yarım altın fiyatları: Aniden düştü rüzgar tersine dönecek! Fiyatlar meğer...

Büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıların son süreçte sıklıkla tercih ettiği yatırım yöntemlerinden birisi altın olarak öne çıkıyor. Bu hafta küresel piyasalarda altın dünkü seansta 1900 dolar/ons seviyesinin üzerini kaydetti ve böylece 5 ayın en yüksek seviyesini görmüştü. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,29 azalışla 515,20 liradan tamamlamıştı. Ayrıca iç piyasada, gram altın 516 liraya, çeyrek altın 848 liraya, Cumhuriyet altını da 3,374 liraya geriledi. Peki, çeyrek, gram, ata, 22 ayar bilezik, tam, yarım altın fiyatları ne kadar oldu? İşte günün ilk saatlerinde fiyatlar...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?