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    • Ekonomi
    • 28.05.2021 06:22
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    • 28.05.2021 06:25
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    Çeyrek, gram, ata, 22 ayar bilezik, tam, yarım altın fiyatları: Aniden düştü rüzgar tersine dönecek! Fiyatlar meğer...

    Bu ayın altın fiyatlarında hem küresel hem de iç piyasalarda yaşanan yükseliş görenleri şaşırtmaya devam ediyor. Bu nedenle günün her saatinde altın fiyatları sık sık araştırılıyor. 'da, dün kapanışta çeyrek altın 834,00 lira, 3.415,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,29 düşüşle 515,20 liradan işlem görmüştü. Altının ons fiyatı, doların ve ABD tahvil getirilerinin yükselmesinin ardından dört buçuk ayın en yüksek düzeyinden, 1,900 doların altına geriledi. İşte çeyrek, gram, ata, 22 ayar bilezik, tam, yarım altın fiyatları...

    Aniden düştü! Rüzgar tersine dönecek

    Büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıların son süreçte sıklıkla tercih ettiği yatırım yöntemlerinden birisi altın olarak öne çıkıyor. Bu hafta küresel piyasalarda altın dünkü seansta 1900 dolar/ons seviyesinin üzerini kaydetti ve böylece 5 ayın en yüksek seviyesini görmüştü. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,29 azalışla 515,20 liradan tamamlamıştı. Ayrıca iç piyasada, gram altın 516 liraya, çeyrek altın 848 liraya, Cumhuriyet altını da 3,374 liraya geriledi. Peki, çeyrek, gram, ata, 22 ayar bilezik, tam, yarım altın fiyatları ne kadar oldu? İşte günün ilk saatlerinde fiyatlar...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,29 azalışla 515,20 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 834,00 lira, Cumhuriyet altını 3.415,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,29 düşüşle 515,20 liradan işlem gördü.

    ALTININ KİLOGRAMI 514 BİN 600 LİRAYA GERİLEDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi.

    Altın piyasasında, en düşük 513 bin lirayı, en yüksek ise 518 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 514 bin 600 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 338 milyon 367 bin 381,02 lira, işlem miktarı ise 657,79 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 351 milyon 805 bin 812,84 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Halkbank şeklinde sıralandı.

        ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ, PETROL YATAY

        Altının ons fiyatı, doların ve ABD tahvil getirilerinin yükselmesinin ardından dört buçuk ayın en yüksek düzeyinden, 1,900 doların altına geriledi.

        Petrol fiyatları, Hindistan'daki talebin azalacağı ve İran'ın petrol arzını artırabileceğine ilişkin endişelerle hafif geri çekilse de, özellikle ABD ve Avrupa'da yaz döneminde talep artışı yaşanacağına ilişkin iyimserliğin desteğiyle, hafta boyunca işlem gördüğü dar bantta yatay hareket ediyor.

        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) Ortak Teknik Komite (JTC) ve Ortak Bakanlıklar İzleme Komitesi (JMMC) 31 Mayıs ve 1 Haziran'da toplanacak.



        S&P Platts'e göre OPEC+ ülkeleri, Mart ayında kotalarını toplamda günlük ortalama 3.3 milyon varil aştı. Rusya 877 bin varil ile kotasını en çok aşan ülke oldu. Irak günlük 707 bin varil ile aşarken Güney Sudan ile Kazakistan da kotasını aşan önemli katılımcılardandı.

        Mevcut anlaşmaya göre OPEC+, Mayıs-Temmuz arasında üretimi kademeli olarak günlük 1.2 milyon varil artırmayı planlıyor. Bu nedenle grup, toplantılarda bu hedefe ilişkin gelişmeleri değerlendirecek.



        Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 0.01 düşüşle 68.68 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 0.23 artışla 66.01 dolar,

        - altın yüzde 0.31 düşüşle 1,890.80 dolar,

        - gümüş yüzde 0.15 düşüşle 27.64 dolar,

        - bakır yüzde 0.23 artışla 9,956.00 dolar,

        - platin yüzde 1.45 düşüşle 1,178.02 dolar,

        - paladyum yüzde 2.65 artışla 2,815.00 dolar düzeyindeydi.
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