Çeyrek, gram, ata, 22 ayar bilezik, tam, yarım altın fiyatları: Aniden düştü rüzgar tersine dönecek! Fiyatlar meğer...

Büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıların son süreçte sıklıkla tercih ettiği yatırım yöntemlerinden birisi altın olarak öne çıkıyor. Bu hafta küresel piyasalarda altın dünkü seansta 1900 dolar/ons seviyesinin üzerini kaydetti ve böylece 5 ayın en yüksek seviyesini görmüştü. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,29 azalışla 515,20 liradan tamamlamıştı. Ayrıca iç piyasada, gram altın 516 liraya, çeyrek altın 848 liraya, Cumhuriyet altını da 3,374 liraya geriledi. Peki, çeyrek, gram, ata, 22 ayar bilezik, tam, yarım altın fiyatları ne kadar oldu? İşte günün ilk saatlerinde fiyatlar...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,29 azalışla 515,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 834,00 lira, Cumhuriyet altını 3.415,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,29 düşüşle 515,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 514 BİN 600 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 513 bin lirayı, en yüksek ise 518 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 514 bin 600 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 338 milyon 367 bin 381,02 lira, işlem miktarı ise 657,79 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 351 milyon 805 bin 812,84 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Halkbank şeklinde sıralandı.