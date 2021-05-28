Kamuya olan borçlara yeni yapılandırma yolunu açan yasa teklifi, milyonlarca üniversite mezununa da rahat nefes aldıracak.
Öğrenim kredisi borcu olanlar, bu borçlarını yapılandırma kapsamında kolayca kapatabilecek. Yapılandırmaya başvuranların gecikme zammı/faizi silinirken, aylık yüzde 1.40 gecikme faizi yerine aylık yüzde 0.35'lik Yİ-ÜFE oranı baz alınacak.
Bu nedenle de borçta önemli bir düşüş yaşanacak. Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE tutarından da yüzde 90 indirim söz konusu olacak. İlk 2 taksit ödeme süresinde tüm borcunu ödeyenlere ise Yİ-ÜFE'de yüzde 50 indirim yapılacak.