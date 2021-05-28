Bu nedenle de borçta önemli bir düşüş yaşanacak. Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE tutarından da yüzde 90 indirim söz konusu olacak. İlk 2 taksit ödeme süresinde tüm borcunu ödeyenlere ise Yİ-ÜFE'de yüzde 50 indirim yapılacak.