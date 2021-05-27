1 varil petrol kaç litre? Petrol fiyatları ne kadar? Türkiye'de petrol bulundu mu?

1 varil petrol = 120 kilogram gelir.

1 varil petrol = 0,01 metreküp gelir.

Görüldüğü üzere 1 varil petrol hem kilogram hem de metreküp açısından bu şekilde hesaplanmaktadır. Tabii bu doğrultuda petrolün varil içerisine ne kadar konmuş olduğuna bağlı şekilde miktar değişkenlik gösterebilir. Ancak bu değişkenlik çok küçüktür ve o bu sebepten dolayı standart yapı olarak yukarıdaki miktarlar ele alınır. Aynı zamanda bu miktarın ham petrol üzerinden hesaplandığını da söylemek gerekir.