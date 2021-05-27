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    • Ekonomi
    • 27.05.2021 16:11
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    • 27.05.2021 16:11
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    ? ne kadar? Türkiye'de ?

    Türkiye'de ? ? ne kadar? Başkan Erdoğan petrol müjdesini verdi. Erdoğan, "Açılan yeni kuyular yanında daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik." açıklamasında bulundu. Böylelikle Karadeniz'de bulunan doğalgazın ardından petrol üretimine başlandı. Peki 1 varil petrol kaç litre, ne kadar?

    takvim.com.tr
    1 varil petrol kaç litre? Petrol fiyatları ne kadar? Türkiye'de petrol bulundu mu?

    1 varil petrol kaç litre, ne kadar? Türkiye'de petrol bulundu mu? Türkiye'de petrol bulunduğuna dair Başkan Erdoğan'dan müjdeli haber geldi. Erdoğan, "Açılan yeni kuyular yanında daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik." ifadelerini kullandı. İşte petrol hakkında merak edilen bilgiler!

    TÜRKİYE'DE PETROL BULUNDU MU?

    Erdoğan, "Açılan yeni kuyular yanında daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik." ifadelerini kullandı.

    Erdoğan, "Türkiye petrollerinin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması son 3 keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıkmıştır." diye konuştu.

    1 VARİL KAÇ LİTRE?

    Türkçede ticari anlam dışında kısa olarak 1 bbl´e varil denir, aynı anda yaklaşık 159 litre kastedilir.

    Standart bbl´in hacmi daima 42 U.S. gallon´udur veya metrik hesap üzerinde 158.987 litredir.1 Mbbl 1000 bbl, 1 MMbbl ise 1.000.000 bbl´dir.Örneğin: 1 bbl = 158.987 litre, 1 Mbbl = 158,987.00 litre

        1 varil petrol = 120 kilogram gelir.

        1 varil petrol = 0,01 metreküp gelir.

        Görüldüğü üzere 1 varil petrol hem kilogram hem de metreküp açısından bu şekilde hesaplanmaktadır. Tabii bu doğrultuda petrolün varil içerisine ne kadar konmuş olduğuna bağlı şekilde miktar değişkenlik gösterebilir. Ancak bu değişkenlik çok küçüktür ve o bu sebepten dolayı standart yapı olarak yukarıdaki miktarlar ele alınır. Aynı zamanda bu miktarın ham petrol üzerinden hesaplandığını da söylemek gerekir.

        PETROL FİYATLARI NE KADAR?

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,32 dolardan işlem görüyor.

        Dün 69,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,73 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,60 azalışla 68,32 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,84 dolardan alıcı buldu.

        Fiyatlardaki düşüşte, İran petrol arzının yeniden başlama ihtimali ve Asya bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı talep endişeleri etkili oldu.

        Avusturya'nın başkenti Viyana'da 6 Nisan'da başlayan, Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam uygulanması ve ABD yaptırımlarının kaldırılarak anlaşmaya dönüşün ele alındığı görüşmeler devam ediyor.
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        Haberler Ekonomi 1 varil petrol kaç litre? Petrol fiyatları ne kadar? Türkiye'de petrol bulundu mu?