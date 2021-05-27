1 varil petrol kaç litre? Petrol fiyatları ne kadar? Türkiye'de petrol bulundu mu?

1 varil petrol kaç litre, ne kadar? Türkiye'de petrol bulundu mu? Türkiye'de petrol bulunduğuna dair Başkan Erdoğan'dan müjdeli haber geldi. Erdoğan, "Açılan yeni kuyular yanında daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik." ifadelerini kullandı. İşte petrol hakkında merak edilen bilgiler!
TÜRKİYE'DE PETROL BULUNDU MU?
Erdoğan, "Açılan yeni kuyular yanında daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Türkiye petrollerinin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması son 3 keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıkmıştır." diye konuştu.
1 VARİL KAÇ LİTRE?
Türkçede ticari anlam dışında kısa olarak 1 bbl´e varil denir, aynı anda yaklaşık 159 litre kastedilir.
Standart bbl´in hacmi daima 42 U.S. gallon´udur veya metrik hesap üzerinde 158.987 litredir.1 Mbbl 1000 bbl, 1 MMbbl ise 1.000.000 bbl´dir.Örneğin: 1 bbl = 158.987 litre, 1 Mbbl = 158,987.00 litre