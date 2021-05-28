

"Dünya çapından gelen regülasyon haberleri ABD'nin de konuya daha fazla eğilmesine neden oldu. SEC Başkanı Gensler, yatırımcı koruma konusunda eksikler olduğunu dile getirmesinin ardından boşlukları doldurmak için dört gözle beklediğinin üzerinde durdu.

"Eski Google çalışanı Michael Levin, Bitcoin'in büyüme hızına ilişkin verileri masaya yatırdı ve hem büyüme hızının hem de hayatımıza entegre olma hızının PayPal, Internet ve mobil telefonlardan daha hızlı olduğunu ortaya koyan bir araştırma yayınladı. Verilere bakıldığında şuan 135 milyon olan kullanıcı sayısının 2025'e gelindiğinde 1 milyar olacağı tahmini dikkat çekiyor. Böyle olursa, kripto paraların hacmen genişlemesi beklenebilir."