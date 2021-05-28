ATP halka arz işlemleri 27 Mayıs tarihinde alınmaya başlandı ve bugün sona erecek. İki gün süreyle toplanan başvurulara dair tüm detaylar ayın son günlerinde merakla araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaretin pay başına halka arzını onaylandı. Peki, ATP borsada ne zaman işlem görecek? ATP halka arz kodu nedir, eşit mi oransal mı? İşte detaylar...
ATP HALKA ARZ TARİHLERİ NE ZAMAN?
ATP'nin yüzde 20'si halka arz edilecek ve talepler 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde iki gün süreyle toplanacak.
İşte ATP borsada ne zaman işlem görecek sorusunun yanıtı;
ATP HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Tamamı sermaye artırımı yoluyla yapılacak halka arzda 7.500.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Sabit fiyat ile 24 TL'den talep toplanacak halka arz sonrasında ATP'nin halka açıklık oranı yüzde 20 olacak.
ATP NE ZAMAN BORSA'DA İŞLEM GÖRECEK?
Payların 3 Haziran 2021 Perşembe günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.