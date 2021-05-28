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    • Ekonomi
    • 28.05.2021 08:49
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    • 28.05.2021 08:49
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    borsada ne zaman işlem görecek? ATP halka arz kodu nedir, eşit mi oransal mı?

    Dün ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticareti şirketinin halka arz başvuruları alınmaya başlandı. Bilindiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan son açıklamada şirketin halka arz başvurusu onaylanmıştı. Peki, ? kodu nedir, eşit mi oransal mı? İşte ATP halka arz işlemlerine dair merak edilen tüm bilgiler

    ATP borsada ne zaman işlem görecek?

    ATP halka arz işlemleri 27 Mayıs tarihinde alınmaya başlandı ve bugün sona erecek. İki gün süreyle toplanan başvurulara dair tüm detaylar ayın son günlerinde merakla araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaretin pay başına halka arzını onaylandı. Peki, ATP borsada ne zaman işlem görecek? ATP halka arz kodu nedir, eşit mi oransal mı? İşte detaylar...

    ATP HALKA ARZ TARİHLERİ NE ZAMAN?

    ATP'nin yüzde 20'si halka arz edilecek ve talepler 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde iki gün süreyle toplanacak.

    İşte ATP borsada ne zaman işlem görecek sorusunun yanıtı;

    ATP HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

    Tamamı sermaye artırımı yoluyla yapılacak halka arzda 7.500.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Sabit fiyat ile 24 TL'den talep toplanacak halka arz sonrasında ATP'nin halka açıklık oranı yüzde 20 olacak.

    ATP NE ZAMAN BORSA'DA İŞLEM GÖRECEK?

    Payların 3 Haziran 2021 Perşembe günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

        HEDEF YÜKSEK KARLILIK

        Yazılım sektöründe kendi özgün markalarını geliştiren ATP Türkiye'den dünya markaları çıkardı. ATP'nin Tradesoft markasıyla sunduğu çözümler sermaye piyasalarında aracı kurum ve portföy yönetim şirketleri işlemlerinin yüksek standartlarda, hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor.

        Tradesoft platformları Borsa İstanbul işlem hacminde kendi alt yapısını kullanan 3 finans kurumu haricinde kalan ve rekabete açık olan pazarda %44 pazar payına sahiptir. Tradesoft çözümleri halen Türkiye'de 16 aracı kurum, 11 portföy yönetim şirketi, 3 banka, 2 yatırım ortaklığı ve 2 emeklilik şirketi tarafından kullanılıyor.

        SPK HAFTALIK BÜLTENİ

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaretin pay başına 3,5 liradan, ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaretin pay başına 24 liradan halka arzını onayladı.

            SPK haftalık bültenine göre, kurul Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaretin pay başına 3,5 liradan, ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaretin pay başına 24 liradan halka arzını, Gedik Yatırım Menkul Değerlerin 132 milyon lira, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının 50 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaatın 36 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaretin 500 milyon lira, Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaretin 400 milyon lira, Aygaz'ın 500 milyon lira, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii'nin 1 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
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            Haberler Ekonomi ATP halka arz borsada ne zaman işlem görecek? ATP halka arz kodu nedir, eşit mi oransal mı?