ATP halka arz işlemleri 27 Mayıs tarihinde alınmaya başlandı ve bugün sona erecek. İki gün süreyle toplanan başvurulara dair tüm detaylar ayın son günlerinde merakla araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaretin pay başına halka arzını onaylandı. Peki, ATP borsada ne zaman işlem görecek? ATP halka arz kodu nedir, eşit mi oransal mı? İşte detaylar...

ATP HALKA ARZ TARİHLERİ NE ZAMAN?

ATP'nin yüzde 20'si halka arz edilecek ve talepler 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde iki gün süreyle toplanacak.

İşte ATP borsada ne zaman işlem görecek sorusunun yanıtı;