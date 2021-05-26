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    • Ekonomi
    • 26.05.2021 11:25
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    • 26.05.2021 11:55
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    Tarih belli oldu: 6 ay ödemesiz 50.000 TL-200.000 TL kredi verilecek! Şartlar...

    Pandemi döneminde büyük zorluklar çeken esnafa devlet tarafından Nefes Kredisi müjdesi gelmişti. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan erdoğan, esnafa nefes kredisi ile kbüyük kolaylıklar sağlanacağını duyurdu. koordinasyonunda yürütülen Nefes kredisi kobilere düşük faizli kedi imkanı sunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında nefes kredisi başvuruların tarihi ve kime ne kadar verileceği belli oldu. Peki, Nefes kredisi başvuruları ne zaman? ? Kime en kadar verilecek? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Tarih belli oldu: Nefes kredisi başvuruları ne zaman?

    Esnafa nefes kredisi ile müjde verildi. 2021 nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Nefes kredisi ile milyonlarca esnafın yüzü gülecek. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamayla esnaflara hibe desteği duyururken, uygun faiz ve geri ödeme oranlarıyla nefes kredisi verileceğinin de altını çizdi. Peki 2021 nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır?

    Nefes kredisinin detayları belli oldu! Kim ne kadar kredi alabilecek?

    BAKAN AÇIKLADI! NEFES KREDİSİ HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Nefes Kredi Paketi'ne ilişkin detayları açıkladı. Paket, 1 Haziran itibarıyla devreye girecek.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla 2021 Nefes Kredisi, 10 bankanın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğinde 1 Haziran itibarıyla uygulamaya alınacak.

    Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak.

    2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. TOBB ve oda-borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacak.

    6 AY ÖDEMESİZ DÖNEM

    İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlendi.

    Bakanlık açıklamasında, kredi paketine katılım sağlayan bankaların isimleri de yer aldı. Bu bankalar, TC Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Türkiye Halk Bankası AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ, T. Garanti Bankası AŞ, Yapı ve Kredi Bankası AŞ, Akbank T.A.Ş, Denizbank AŞ, Ziraat Katılım Bankası AŞ, Vakıf Katılım Bankası AŞ olarak sıralandı.

    NEFES KREDİSİ NEDİR?

    Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Nefes kredisi kobilere düşük faizli kedi imkanı sunuyor. Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve DenizBank arasında yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredidir.

        NEFES KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?

        Geçtiğimiz yıl alınan nefes kredisi başvuru süreci şu şekilde işlemişti;

        2020 yılının ilk aylarında TOBB öncülüğünde verilen nefes kredisi için TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "Bu projede TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, üyelerimize kısa sürede 6 milyar liranın üzerinde kredi sağlayacağız. TOBB Nefes Kredisi'nin faizi yıllık yüzde 7,5 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. 2020 yılında ne anapara ne faiz ödemesi olacak. Cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmelerimiz bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle Denizbank şubelerine başvurabilecek." demişti.

        Hisarcıklıoğlu, daha önce 6 kez "Nefes Kredisi" projeleriyle KOBİ'lere "nefes" olduklarını anımsatarak, "Şimdi yine üyelerimize nefes olmak için yola çıkıyoruz. Bu projede TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Tüm kaynaklarımızı üyelerimizin emrine veriyoruz. Bu projeyle bankalar ve TOBB, üyelerimize kısa sürede 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlayacak." ifadelerini kullanmıştı.

        Yaklaşık 2 hafta sonra şubelerdeki aşırı yığılma bittikten sonra, kamu bankalarının da projeye katılacağını belirten Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

        "Onlarla birlikte Nefes Kredisi Projemiz daha da güçlenecek. Faiz oranımız yüzde 7,50 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Bu tutar illere göre 50 bin lira ile 100 bin lira arasında değişebilecek. Bizim için önemli olan kısmı şu, 2020 yılında anapara ve faiz ödemesi olmayacak. Krediyi alan üyemiz 2020 yılı için bankanın yolunu unutacak, krediyi 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek. Kredinin yüzde 80'i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak."
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