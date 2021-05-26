Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.05.2021 10:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.05.2021 10:23
    ABONE OL

    nasıl öğrenilir? 3 bin ve 5 bin TL TC kimlik numarasına göre...

    Esnafa 3 bin ve 5 bin TL ları dün e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan esnaf ve sanatkarlarla müjdeli haberi paylaşmıştı. Koronavirüs salgınından etkilenen 1,5 milyona yakın esnaf ve sanatkara hibe desteği başvuruları sürüyor. BAşvurular TC kimlik numarası son hanesine göre yapılıyor. Peki, nasıl öğrenilir? İşte 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği başvuru TC kimlik numarasına göre...

    Esnaf hibe desteği nace kodları nasıl öğrenilir?

    Dün e-Devlet üzerinden esnaf hibe desteği başvuruları alınmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta esnaf ve sanatkarlara yönelik açıkladığı yeni destek müjdesinin ardından başvurular sürüyor. Hibe desteği kapsamında 4 milyar 662 milyon lira hibe ödenecek. Peki, Esnaf hibe desteği nace kodları nasıl öğrenilir? 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği başvuru TC kimlik numarasına göre ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

    BAŞVURULAR TC KİMLİK NUMARASININ SON HANESİNE GÖRE ALINACAK

    30 günlük süreçte çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak.

    BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

    BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?

    Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. Destek başvuruları bugün başlayacak ve 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'a kadar devam edecek.

    BAŞVURU TAKVİMİ

    TC kimlik numarasının son hanesi sıfır olan vatandaşlar 25 Mayıs Salı, 2 olanlar 26 Mayıs Çarşamba, 4 olanlar 27 Mayıs Perşembe, 6 olanlar 28 Mayıs Cuma, 8 olanlar 29 Mayıs Cumartesi başvurularını yapabilecek.

    30 Mayıs-23 Haziran döneminde tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. Başvuruya ilişkin tüm süreçler "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığıyla yürütülecek.

    NACE KODLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        1,5 MİLYONA YAKIN KİŞİ YARARLANACAK

        Destekten, salgın sebebiyle işlerine ara veren 1,5 milyona yakın esnaf ve sanatkar yararlanacak. Destek kapsamında 4 milyar 662 milyon lira hibe ödenecek.

        HİBE DESTEĞİ MÜJDESİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERMİŞTİ

        Esnaf ve sanatkara hibe desteği müjdesini ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından duyurmuştu.

        "Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır.

        Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.

        Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır.

            Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü ve otobüsçüler ile pazarcılar da dahildir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Piknik tüpünü arkadaşının kafasına indirdi
            Haberler Ekonomi Esnaf hibe desteği nace kodları nasıl öğrenilir? 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği başvuru TC kimlik numarasına göre...