Dün e-Devlet üzerinden esnaf hibe desteği başvuruları alınmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta esnaf ve sanatkarlara yönelik açıkladığı yeni destek müjdesinin ardından başvurular sürüyor. Hibe desteği kapsamında 4 milyar 662 milyon lira hibe ödenecek. Peki, Esnaf hibe desteği nace kodları nasıl öğrenilir? 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği başvuru TC kimlik numarasına göre ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

BAŞVURULAR TC KİMLİK NUMARASININ SON HANESİNE GÖRE ALINACAK

30 günlük süreçte çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak.

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