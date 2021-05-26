Dün e-Devlet üzerinden esnaf hibe desteği başvuruları alınmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta esnaf ve sanatkarlara yönelik açıkladığı yeni destek müjdesinin ardından başvurular sürüyor. Hibe desteği kapsamında 4 milyar 662 milyon lira hibe ödenecek. Peki, Esnaf hibe desteği nace kodları nasıl öğrenilir? 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği başvuru TC kimlik numarasına göre ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
BAŞVURULAR TC KİMLİK NUMARASININ SON HANESİNE GÖRE ALINACAK
30 günlük süreçte çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?
Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. Destek başvuruları bugün başlayacak ve 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'a kadar devam edecek.
BAŞVURU TAKVİMİ
TC kimlik numarasının son hanesi sıfır olan vatandaşlar 25 Mayıs Salı, 2 olanlar 26 Mayıs Çarşamba, 4 olanlar 27 Mayıs Perşembe, 6 olanlar 28 Mayıs Cuma, 8 olanlar 29 Mayıs Cumartesi başvurularını yapabilecek.
30 Mayıs-23 Haziran döneminde tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. Başvuruya ilişkin tüm süreçler "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığıyla yürütülecek.