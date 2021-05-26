Devlet sosyal devlet olmanın gerekliliklerini yerine getiriyor. Her çocuk için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla 300-400-600 TL arası maddi yardımda bulunuyor. Peki bu parayı almak için şartlar neler? Doğum parası nasıl alınır? Yeni doğum yapan annelere 2015 yılında başlatılan bir desteğe göre doğum yardımı yapılıyor. Bu ödemeden nasıl yararlanılır? 1. çocuk, 2. ve 3. çocuklara ödeme ne kadar? Doğum parası alabilmeniz için Türk vatandaşı olmanız gerekmektedir. Aynı zaman da mavi kartı olan kişiler de doğum parasından faydalanabilir. Bir diğer faktör de annenin vefat etmiş olması, Türk vatandaşı olmaması ya da mavi kart sahibi olmaması gibi etkenlerde baba kendi kimliği ile doğum parası için başvurabilir.
DOĞUM YARDIMI ÖDEMESİ NE ZAMAN ÖDENİR?
15.05.2015 yılından itibaren doğan çocuklara doğum parası desteği verilmektedir. Ancak 15.05.2015 tarihinden önce doğan çocuklar ne yazık ki doğum ücretinden faydalanamaz. Fakat uygulamaya göre yeni doğum yapmış ya da yapacak olan annenin kaçıncı çocuğu doğurduğunu belirlemesi durumunda 15.05.2015 tarihinden önce doğan çocukların doğum parası da ek olarak verilmektedir.
Doğum yardım parası (DYS) için hak sahipleri 1 ay içerisinde PTT giderek paralarını çekebilir. Ayrıca kamu işçisi olan kişilerin yaptıkları sözleşmede kurumdan alınan doğum parası ile kamu da çalışmayan kişilerin aldığı doğum parası birbirinden farklıdır. SSK' lı çalışan kadınlar için doğum parası hak olarak sayılmaktadır.