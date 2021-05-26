Yatırımcılar tarafından alternatif olarak görülen kripto para birimi Bitcoin'de yaşanan düşüşler sonrası bugün hafif bir yükselişe geçti. Tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 715 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerindeki yükselişini sürdürdü. Peki, 26 Mayıs Bitcoin, Dogecoin ve Ethereum ne kadar oldu? Bitcoin ve kripto paralar yükselir mi? İşte uzman yorumları...