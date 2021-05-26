Yatırımcılar tarafından alternatif olarak görülen kripto para birimi Bitcoin'de yaşanan düşüşler sonrası bugün hafif bir yükselişe geçti. Tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 715 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerindeki yükselişini sürdürdü. Peki, 26 Mayıs Bitcoin, Dogecoin ve Ethereum ne kadar oldu? Bitcoin ve kripto paralar yükselir mi? İşte uzman yorumları...
Kripto para piyasalarında, ABD ve Çin'den gelen haberlerle gelen satışlar yerini alımlara bırakınca, en yüksek hacimli birim Bitcoin de 39,000 doların üzerine yükseldi.Son 24 saat içinde 36,581.43 ve 39,645.19 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.95 artışla 39.326.14 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 1.39 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 29 milyar dolarlık artışla 736 milyar dolara yükseldi.
Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,394.36 ve 2,849.44 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 8.06 artışla 2,814.46 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 2.31 ve piyasa hacmi yaklaşık 31 milyar dolarlık artışla 326 milyar dolar düzeyindeydi.
Kripto para piyasalarında hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselen Tether de 1.00 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.02 yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 0.16 ve piyasa hacmi de 60 milyar dolar düzeyindeydi.