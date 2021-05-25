Bu kişilere emzirme ödeneği verilmez. 2020 yılında 202 TL olarak belirlenen emzirme ödeneğinden yararlanmak için vatandaşların resmi başvuru yapması şartı ortadan kaldırılmıştır. 24 ay boyunca ödenen süt parası anneler adına oluşturulan PTT hesaplarına yatırılır.

Doğum tarihinden itibaren 5 yıl içinde süt parası ödemesi yapılır. 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğumun canlı ve sağ olarak gerçekleşmesi gerekir. Emzirme ödeneği T.C. vatandaşı ve çalışan annelere verilen bir destektir. Annenin çalışmaması ya da vefat etmesi durumunda babalara ödeme yapılmaktadır. 4A ve 4B sigortalılık kollarına mensup olan çalışan annelerin adına doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 günlük prim ödemesi yapılmalıdır.

ÇEYİZ PARASI NEDİR?

Çeyiz parası tanımı itibariyle evlenme ödeneği olarak da bilinmektedir. 2008 yılından günümüze kadar uygulanmakta olan çeyiz parası temel olarak evlenecek olan kadınların düğün masraflarının karşılanması amacıyla devlet tarafından sunuluyor. Ancak çeyiz parası yardımı tüm evlenecek olanlar için sunulmamaktadır. Evlilik sebebiyle yetim aylıkları kesilecek olan kadınlara verilmekte olan bir destektir. Başka bir deyişle yetim aylıkları evlilik sonrasında bilindiği gibi kesilmektedir. Evlenme öncesinde çeyiz parası yardımına başvuru yapılırsa alınmakta olan yetim aylığının 24 katına kadar toplu para verilmektedir.