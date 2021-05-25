Toplu para ödemesi yapılıyor! Aşinayı üzere çalışma yaşamında yer alan kişilere devlet ödemiş oldukları primler kapsamında çok rakamda özel hak sağlıyor. Bu özel haklardan kimileri ise sigorta primi ödemiş olan vatandaşların ölümü sonrasında geride kalan hak sahiplerine müteveccih oluyor. Çeyiz parası da bu kapsamda sağlanan devlet takviyelerinden. Bu para, kız çocuğunun aldığı öksüz ücretinin 24 ile çarpılması ile bulunuyor. Hali hazırda en düşük öksüz aylığı 375 lira. Bu meblağda aylık alana, 9 bin lira veriliyor. Evlenecek çiftlerin dayanağına çeyiz hesabı da yetişiyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor. Devlet katkısında üst sınır bu yıl 11 bin 32 lira.
11 BİN 32 LİRA DEVLET KATKISI
Evlenecek çiftlerin yardımına çeyiz hesabı da yetişiyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor. Devlet katkısında üst sınır bu yıl 11 bin 32 lira.
EN AZ 9 BİN 214 TL ÖRNEK HESAPLAMA
Asgari ücretli ilk çocuğunu dünyaya getiren anne için: Emzirme ödeneği: 180 TL Doğum yardımı: 300 TL İş göremezlik ödeneği: 6.367,57 TL Yarı zamanlı çalışma desteği: 1.183,26 x 2 = 2.366,52 TL TOPLAM: 9.214,09 TL