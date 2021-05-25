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    • Ekonomi
    • 25.05.2021 10:05
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    • 25.05.2021 10:08
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    Son dakika: Ticaret Bakanı 'tan 'dan peynir ithalatı iddiası hakkında açıklama!

    Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı , 'dan peynir ithalatına dair kamuoyunda yer alan iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Muş, ''2020 yılında Venezuela'dan 'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir.2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır'' ifadelerine yer verdi.

    Bakan'dan Venezuela'dan peynir ithalatı açıklaması!

    Ticaret Bakanı , 'dan peynir ithalatına dair kamuoyunda yer alan iddialara ilişkin bir açıklama yaptı.

    Bakan Muş, ''2020 yılında Venezuela'dan 'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir.2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır'' ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan Venezuela'dan peynir ithalatı iddiası hakkında açıklama!