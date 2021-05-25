Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Venezuela'dan peynir ithalatına dair kamuoyunda yer alan iddialara ilişkin bir açıklama yaptı.
Bakan Muş, ''2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir.2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır'' ifadelerine yer verdi.
Venezuela'dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 25, 2021
Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim;
2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir.
2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır.