Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta esnaf ve sanatkarlara yönelik açıkladığı yeni destek müjdesinin ardından başvurular bugün itibariyle alınıyor. Yüz binlerce esnaf bu kapsamda başvuru işlemlerine dair detayları merak ediyor. Destek kapsamında 4 milyar 662 milyon lira hibe ödenecek. Peki, Esnaf hibe desteği e-Devlet başvuru ekranı ve başvuru nasıl yapılır? 3 bin ve 5 bin TL verilecek meslekler ve nace kodları nelerdir? İşte merak ettiğiniz tüm bilgiler...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. Destek başvuruları bugün başlayacak ve 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'a kadar devam edecek.

İşte başvuru ekranı, nace kodları ve bilinmesi gereken tüm bilgiler;