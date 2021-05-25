Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'nın oldukça büyük olduğunu belirterek, "Yeni gelen sismik veriler de ümidimizi teyit ediyor. Yeni haberle ilgili Haziran'ı bekleyelim. Emin olmadan açıklama yapmıyoruz. Bunlar büyük ve önemli işler" dedi.
A Haber ve A Para ortak yayınında Özlem Doğaner'in sorularını cevaplayan Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşfin 2023'te üretimine geçileceğini kaydederek, "Burada 30 ila 40 arasında kuyu açmayı planlamıştık. İlk 5-6 kuyudan sonra üretime alabiliriz. 2027- 2028'lerde maksimum üretim seviyesine ulaşmış olacağız" dedi. Dönmez, Akdeniz'de de 3 yıldır yaklaşık 8 derin deniz sondajı yapıldığını söyledi.
SONDAJ FİLOSU BÜYÜTÜLECEK