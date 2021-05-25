Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'nın oldukça büyük olduğunu belirterek, "Yeni gelen sismik veriler de ümidimizi teyit ediyor. Yeni haberle ilgili Haziran'ı bekleyelim. Emin olmadan açıklama yapmıyoruz. Bunlar büyük ve önemli işler" dedi.