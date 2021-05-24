2021 Renault Taliant fiyatı belli oldu! Renault Taliant özellikleri nelerdir? İşte Renault Taliant fiyat listesi...

RENAULT TALİANT ÖZELLİKLERİ!

Renault Grubu'nun CMF-B modüler platformunda üretilen Taliant, X-Tronic şanzıman, kör nokta uyarı sistemi, kablosuz Apple Car Play, 8 inç dokunmatik multimedya ekranı ve elektrikli park freni gibi özelliklerle geliyor. Araç, Joy ve Touch donanım seviyeleriyle alınabilecek.

Renault Taliant, 4.396 mm uzunluğa ve 2.649 mm aks açıklığına eşlik eden eğimli ön camı ve toplam 1.501 mm yüksekliğe sahip.

Lansman rengi "ayışığı gri" olan Renault Taliant'ın altı farklı renk seçeneği daha bulunuyor. Donanım seviyesine ve opsiyona göre 15 inç çelik, 16 inç çelik ve 16 inç alüminyum olmak üzere 3 farklı jant seçeneğiyle birlikte geliyor.