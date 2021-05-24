Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 24.05.2021 17:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.05.2021 17:46
    ABONE OL

    2021 fiyatı belli oldu! nelerdir? İşte Renault Taliant fiyat listesi...

    2021 fiyatı ne kadar? Renault Taliant fiyat listesi araç almak isteyenler tarafından merak edilen konuların başında geliyor. nelerdir? Renault'nun yeni B segmenti sedan temsilcisi Taliant modeli Türkiye'ye giriş yaptı. Bütçe dostu olması beklenen Renault Taliant, fiyatıyla iştah kabartıyor.

    takvim.com.tr
    2021 Renault Taliant fiyatı belli oldu! Renault Taliant özellikleri nelerdir? İşte Renault Taliant fiyat listesi...

    Renault Taliant fiyatı ne kadar? 2021 Renault Taliant fiyat listesi belli oldu. Renault yeni modeli Taliant ile Türkiye pazarını genişletti. Renault Symbol modelinin yerini alacak Taliant'ı hedef pazarlar arasında ilk kez Türk tüketicisinin beğenisine sunuyor. Aracın lansmana özel bir fiyatla satılacağı açıklandı.

    2021 RENAULT TALİANT FİYATI!

    Renault grubunun B-Sedan segment aracı olan Taliant 25 Mayıs tarihinden itibaren bayilerde satışa sunulacak. Konuya dair açıklamalarda bulunan Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş otomobilin satyışa sunulacağ8ı tarih ve fiyatlandırma konusunda açıklamalarda bulundu. Başlangıç fiyatı olarak Türkiye'de pazara hızlı bir giriş yapması beklenen Taliant başlangıç fiyatı olarak 167 bin 900 TL'den sınırlı sayıda aracını satışa sunacak.

    Taliant, X-Tronic şanzıman, kör nokta uyarı sistemi, kablosuz Apple Car Play, 8 inç dokunmatik multimedya ekranı ve elektrikli park freni gibi dikkati çeken özellikleri de beraberinde getiriyor. Model, Joy ve Touch donanım seviyeleriyle tüketicilerle buluşacak.

    Renault Taliant 4.396 mm uzunluğu ve 2.649 mm aks açıklığına eşlik eden eğimli ön camı ve toplam 1.501 mm yüksekliği ile dikkati çeken bir görünüme sahip.

        RENAULT TALİANT ÖZELLİKLERİ!

        Renault Grubu'nun CMF-B modüler platformunda üretilen Taliant, X-Tronic şanzıman, kör nokta uyarı sistemi, kablosuz Apple Car Play, 8 inç dokunmatik multimedya ekranı ve elektrikli park freni gibi özelliklerle geliyor. Araç, Joy ve Touch donanım seviyeleriyle alınabilecek.

        Renault Taliant, 4.396 mm uzunluğa ve 2.649 mm aks açıklığına eşlik eden eğimli ön camı ve toplam 1.501 mm yüksekliğe sahip.

        Lansman rengi "ayışığı gri" olan Renault Taliant'ın altı farklı renk seçeneği daha bulunuyor. Donanım seviyesine ve opsiyona göre 15 inç çelik, 16 inç çelik ve 16 inç alüminyum olmak üzere 3 farklı jant seçeneğiyle birlikte geliyor.

        Araç 628 litrelik bagaj hacmi ile oldukça iddialı.

        Tüm Touch versiyonlarında standart olarak sunulan multimedya sisteminde, 8 inç dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve toplam 4 adet hoparlör yer alıyor. Direksiyon üzerindeki kontrol tuşları vasıtasıyla "Siri" üzerinden otomobille iletişim kurulabiliyor.

        Touch versiyonlarında opsiyonel olarak sunulan en üst seviye multimedya sistemi kablosuz Apple CarPlay, toplam 6 hoparlör ve navigasyon özelliğini de tüketicilerle buluşturuyor.

            YENİ MOTOR-ŞANZIMAN KOMBİNASYONLARI

            Euro 6D-Full standardına uygun motorlardan 90 beygir güce sahip turbo beslemeli 1.0 litre TCe, 6 ileri manuel ya da X-Tronic şanzımanla sunuluyor.

            100 beygir gücündeki ECO LPG motorda ise 6 ileri manuel şanzıman mevcut.

            Giriş versiyonu olan 5 ileri manuel şanzımanla donatılmış 65 beygir gücündeki SCe motor ise yalnızca Joy ekipman seviyesinde sunuluyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Satırla öldürdü kafasını keserek tencereye koydu!
            Haberler Ekonomi 2021 Renault Taliant fiyatı belli oldu! Renault Taliant özellikleri nelerdir? İşte Renault Taliant fiyat listesi...