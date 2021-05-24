2021 Renault Taliant fiyatı belli oldu! Renault Taliant özellikleri nelerdir? İşte Renault Taliant fiyat listesi...

Renault Taliant fiyatı ne kadar? 2021 Renault Taliant fiyat listesi belli oldu. Renault yeni modeli Taliant ile Türkiye pazarını genişletti. Renault Symbol modelinin yerini alacak Taliant'ı hedef pazarlar arasında ilk kez Türk tüketicisinin beğenisine sunuyor. Aracın lansmana özel bir fiyatla satılacağı açıklandı.
2021 RENAULT TALİANT FİYATI!
Renault grubunun B-Sedan segment aracı olan Taliant 25 Mayıs tarihinden itibaren bayilerde satışa sunulacak. Konuya dair açıklamalarda bulunan Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş otomobilin satyışa sunulacağ8ı tarih ve fiyatlandırma konusunda açıklamalarda bulundu. Başlangıç fiyatı olarak Türkiye'de pazara hızlı bir giriş yapması beklenen Taliant başlangıç fiyatı olarak 167 bin 900 TL'den sınırlı sayıda aracını satışa sunacak.
Taliant, X-Tronic şanzıman, kör nokta uyarı sistemi, kablosuz Apple Car Play, 8 inç dokunmatik multimedya ekranı ve elektrikli park freni gibi dikkati çeken özellikleri de beraberinde getiriyor. Model, Joy ve Touch donanım seviyeleriyle tüketicilerle buluşacak.
Renault Taliant 4.396 mm uzunluğu ve 2.649 mm aks açıklığına eşlik eden eğimli ön camı ve toplam 1.501 mm yüksekliği ile dikkati çeken bir görünüme sahip.