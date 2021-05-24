Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 24.05.2021 13:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.05.2021 13:03
    ABONE OL

    SON DAKİKA: : 2,7 milyon ihtiyaç sahibine 277 milyon lira ödeme yapılacak

    Son dakika haberleri... , üç nakdi sosyal destek programıyla 2,7 milyon ihtiyaç sahibine yaklaşık 277 milyon lira ödeme yapılacağını açıkladı.

    AA
    2,7 milyon kişiye 277 milyon lira

    , yazılı açıklamasında, bu ay içerisinde yapılacak şartlı eğitim, şartlı sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamında gerçekleştirilecek sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

    2,7 MİLYON İHTİYAÇ SAHİBİNE 273,4 MİLYON
    Sosyal yardım programlarıyla ihtiyaç sahibi ailelere, çoklu doğumla dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağındaki çocuklar, 0-6 yaş arasındaki çocuklar ile gebelere gebelik, doğum ve lohusalık dönemi için 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirten Yanık, toplam 2,7 milyon ihtiyaç sahibine 273,4 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

    2 BİN 30 İHTİYAÇ SAHİBİNE 3,3 MİLYON LİRA
    Bakan Yanık, kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarına ifade ederek, 25 Mayıs itibarıyla 2 bin 30 ihtiyaç sahibine 3,3 milyon lira destekte bulunulacağını kaydetti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yavaş'ın hukuksuz işlemi belgelendi!
    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: 2,7 milyon ihtiyaç sahibine 277 milyon lira ödeme yapılacak