Karşılıksız ödeme yapılacak! Ve netleşti! Geri ödemesiz kredi imkanı geldi! Yeni bir hibe desteği daha...

Yeni bir hibe desteği daha... Buna göre, mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkişletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılması, modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların desteklemesi amacıyla başvuru yapacak işletmelere hibe desteği verilecek. Fakat devlet destekli hibe kredisi verilirken; belirli bir takım şartlar ve kurallar koymaktadır. Eğer başvuru yapan kişi bu şartlara ve kurallara uyuyorsa; ancak bu şekilde başvuru yapabilir. Şartlara uymayan kişiler, devlet destekli hibe alamamalarının yanı sıra; aynı zamanda başvuru dahi yapamamaktadır.
1 YIL AKTİF OLMA ŞARTI
Hibe desteği programına; en az 1 yıldır aktif olan, Tarım ve Orman Bakanlığı sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi yetiştiricileri başvurabilecek.
Büyükbaş yetiştiriciler için en az 10 en fazla 50 baş, küçükbaş yetiştiriciler için en az 100 en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır, ağıl yapımı veya kapasite artırımı yapacaklara yüzde 50, hayvan barınağı için çadır alımı yapacaklara yüzde 50, makine, alet ve ekipman alımları yapacaklara yüzde 50 hibe desteği verilecek.