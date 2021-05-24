Karşılıksız ödeme yapılacak! Ve netleşti! Geri ödemesiz kredi imkanı geldi! Yeni bir hibe desteği daha...

Yeni bir hibe desteği daha... Buna göre, mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkişletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılması, modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların desteklemesi amacıyla başvuru yapacak işletmelere hibe desteği verilecek. Fakat devlet destekli hibe kredisi verilirken; belirli bir takım şartlar ve kurallar koymaktadır. Eğer başvuru yapan kişi bu şartlara ve kurallara uyuyorsa; ancak bu şekilde başvuru yapabilir. Şartlara uymayan kişiler, devlet destekli hibe alamamalarının yanı sıra; aynı zamanda başvuru dahi yapamamaktadır.