Kamuda toplu sözleşme maratonu başlıyor: Ardından memur ve emeklinin talepleri karara bağlanacak

Sağlık kurumlarında işçilere ek ödeme yapılması, taşerondan kadroya geçen işçilere tayin ve becayiş hakkı verilmesi ve bu işçilere yönelik zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılmasının da aralarında olduğu talepler, kısa süre içerisinde Çalışma Bakanlığı'na sunulacak.