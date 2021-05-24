Kamuda toplu sözleşme maratonu başlıyor: Ardından memur ve emeklinin talepleri karara bağlanacak

6.7 milyon kişi için toplu sözleşme süreci başlıyor. Önce 700 bini aşkın kamu işçisi için pazarlık masasına oturulacak. Türk-İş ve Hak-İş, kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretine 2021-2022'de yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler öncesi ortak taleplerini belirledi.
Sağlık kurumlarında işçilere ek ödeme yapılması, taşerondan kadroya geçen işçilere tayin ve becayiş hakkı verilmesi ve bu işçilere yönelik zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılmasının da aralarında olduğu talepler, kısa süre içerisinde Çalışma Bakanlığı'na sunulacak.
Konfederasyonların taleplerini sunmasıyla resmi olarak başlayacak pazarlık sürecinin, Temmuz'da sonuçlanması bekleniyor.