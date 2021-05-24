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    • Ekonomi
    • 24.05.2021 17:45
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    • 24.05.2021 17:45
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    Altın fiyatlarında son durum! Gram, çeyrek, yarım ve güncel fiyatlar...

    'da ın gramı günü yüzde 0,30 artışla 507,50 liradan tamamladı. Peki, , tam, yarım, çeyrek altının alış-satış fiyatları ne kadar? İşte haberin detaylar ve altın piyasasında son durum...


    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,30 artışla 507,50 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 822,00 lira, Cumhuriyet altını 3.364,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,30 yükselişle 507,50 liradan işlem gördü.



    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    CUMA PAZARTESİ
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 505,80 506,00 507,30 507,50
    Cumhuriyet Ata Lira 3.333,00 3.354,00 3.343,00 3.364,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 461,30 465,30 462,70 466,70
    Lira(Tam) Ziynet 3.257,00 3.277,00 3.267,00 3.287,00
    Yarım Ziynet 1.629,00 1.639,00 1.634,00 1.644,00
    Çeyrek Ziynet 814,00 819,00 817,00 822,00

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    Haberler Ekonomi Altın fiyatlarında son durum! Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını güncel fiyatlar...