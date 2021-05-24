24 Mayıs Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|32,74
|31,42
|4,20
|Ege Gübre
|214,00
|205,70
|4,04
|Gübre Fabrikaları
|64,45
|62,50
|3,12
|Vestel
|33,34
|32,38
|2,96
|Netaş Telekomünikasyon
|23,60
|23,04
|2,43
|Koza Madencilik
|17,74
|17,33
|2,37
|ASELSAN
|15,48
|15,15
|2,18
|Akiş GMYO
|1,99
|1,95
|2,05
|Kervan Gıda
|16,67
|16,34
|2,02
|Bagfaş
|25,52
|25,10
|1,67
|Konya Çimento
|922,00
|908,40
|1,50
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,39
|1,37
|1,46
|Aksa
|16,93
|16,72
|1,26
|Esenboğa Elektrik
|29,40
|29,04
|1,24
|İndeks Bilgisayar
|7,27
|7,20
|0,97
|İpek Doğal Enerji
|14,60
|14,46
|0,97
|Hektaş
|9,75
|9,67
|0,83
|Borusan Mannesmann
|29,36
|29,14
|0,75
|Albaraka Türk
|1,63
|1,62
|0,62
|Çimsa
|23,64
|23,52
|0,51
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|83,30
|88,00
|-5,34
|Tukaş
|7,41
|7,67
|-3,39
|Karsan Otomotiv
|4,72
|4,84
|-2,48
|Zorlu Enerji
|2,11
|2,16
|-2,31
|Bera Holding
|28,08
|28,68
|-2,09
|Mavi Giyim
|50,85
|51,80
|-1,83
|Brisa
|23,68
|24,12
|-1,82
|Doğuş Otomotiv
|27,50
|28,00
|-1,79
|Parsan
|31,02
|31,58
|-1,77
|Sasa Polyester
|33,38
|33,94
|-1,65
|İhlas Holding
|0,60
|0,61
|-1,64
|Çemtaş
|15,34
|15,58
|-1,54
|İş Finansal Kiralama
|3,26
|3,31
|-1,51
|Çemaş Döküm
|1,31
|1,33
|-1,50
|Yataş
|17,32
|17,58
|-1,48
|Migros Ticaret
|36,40
|36,92
|-1,41
|Good-Year
|7,69
|7,80
|-1,37
|Bim Mağazalar
|62,05
|62,90
|-1,35
|Alarko GMYO
|23,50
|23,82
|-1,34
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,18
|8,29
|-1,33