24 Mayıs Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 32,74 31,42 4,20 Ege Gübre 214,00 205,70 4,04 Gübre Fabrikaları 64,45 62,50 3,12 Vestel 33,34 32,38 2,96 Netaş Telekomünikasyon 23,60 23,04 2,43 Koza Madencilik 17,74 17,33 2,37 ASELSAN 15,48 15,15 2,18 Akiş GMYO 1,99 1,95 2,05 Kervan Gıda 16,67 16,34 2,02 Bagfaş 25,52 25,10 1,67 Konya Çimento 922,00 908,40 1,50 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,39 1,37 1,46 Aksa 16,93 16,72 1,26 Esenboğa Elektrik 29,40 29,04 1,24 İndeks Bilgisayar 7,27 7,20 0,97 İpek Doğal Enerji 14,60 14,46 0,97 Hektaş 9,75 9,67 0,83 Borusan Mannesmann 29,36 29,14 0,75 Albaraka Türk 1,63 1,62 0,62 Çimsa 23,64 23,52 0,51

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: