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    • Ekonomi
    • 24.05.2021 14:48
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    • 24.05.2021 14:48
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    24 Mayıs Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 4,20 oranında 32,74'den yükselerek işlem gördü. 24 Mayıs 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    24 Mayıs Borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Fenerbahçe Futbol 32,74 31,42 4,20
    Ege Gübre 214,00 205,70 4,04
    Gübre Fabrikaları 64,45 62,50 3,12
    Vestel 33,34 32,38 2,96
    Netaş Telekomünikasyon 23,60 23,04 2,43
    Koza Madencilik 17,74 17,33 2,37
    ASELSAN 15,48 15,15 2,18
    Akiş GMYO 1,99 1,95 2,05
    Kervan Gıda 16,67 16,34 2,02
    Bagfaş 25,52 25,10 1,67
    Konya Çimento 922,00 908,40 1,50
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,39 1,37 1,46
    Aksa 16,93 16,72 1,26
    Esenboğa Elektrik 29,40 29,04 1,24
    İndeks Bilgisayar 7,27 7,20 0,97
    İpek Doğal Enerji 14,60 14,46 0,97
    Hektaş 9,75 9,67 0,83
    Borusan Mannesmann 29,36 29,14 0,75
    Albaraka Türk 1,63 1,62 0,62
    Çimsa 23,64 23,52 0,51

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Jantsa Jant Sanayi 83,30 88,00 -5,34
    Tukaş 7,41 7,67 -3,39
    Karsan Otomotiv 4,72 4,84 -2,48
    Zorlu Enerji 2,11 2,16 -2,31
    Bera Holding 28,08 28,68 -2,09
    Mavi Giyim 50,85 51,80 -1,83
    Brisa 23,68 24,12 -1,82
    Doğuş Otomotiv 27,50 28,00 -1,79
    Parsan 31,02 31,58 -1,77
    Sasa Polyester 33,38 33,94 -1,65
    İhlas Holding 0,60 0,61 -1,64
    Çemtaş 15,34 15,58 -1,54
    İş Finansal Kiralama 3,26 3,31 -1,51
    Çemaş Döküm 1,31 1,33 -1,50
    Yataş 17,32 17,58 -1,48
    Migros Ticaret 36,40 36,92 -1,41
    Good-Year 7,69 7,80 -1,37
    Bim Mağazalar 62,05 62,90 -1,35
    Alarko GMYO 23,50 23,82 -1,34
    Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,18 8,29 -1,33

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    Haberler Ekonomi 24 Mayıs Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?