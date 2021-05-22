Torba dolusu müjde! 18 yaş altına BES, ucuz kredi fırsatı...





■ ÇEKLERE EK SÜRE: İbraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 arasına isabet eden veya ibraz süresi bu tarihler arasında başlayan çeklerin ibraz süresi, 31 Mayıs 2021'e kadar duracak.



TURİZMCİYE 2 MİLYARLIK DESTEK

Salgından olumsuz etkilenen turizm sektörüne yönelik destekler kesintisiz devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, kamu arazisi üzerindeki turizm tesislerinin Milli Emlak ve Hazine'ye ödemesi gereken bedellerin bir yıl ertelenmesiyle sektöre 2 milyar liralık destek sağlanacağını söyledi. Bu destekten, Hazine arazileri üzerindeki otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi gibi turistik işletmeler, marina ve kruvaziyer limanı gibi deniz turizmi tesisleri yararlanıyor





