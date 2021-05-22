Torba dolusu müjde! 18 yaş altına BES, ucuz kredi fırsatı...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenleme hayata geçti. Meclis'ten geçen ve Başkan Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe girecek yasayla 18 yaş altına Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yolu açılacak, firmalar istihdam sağlayarak ucuz krediden yararlanacak.
Yasaya göre;
■ UCUZ KREDİ FIRSATI: Mikro ve küçük ölçekli işletmeler, ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerini, 30 Haziran 2022'ye kadar kullandıkları kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşebilecek.
■ 18 YAŞ ALTINA DA BES: Ebeveynler, 18 yaşını tamamlamamış çocukları adına BES'te birikim yapabilecek. Ebeveynler, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan ve şartları uyan dernek, vakıflar ve sandık gibi tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlarını, 31 Aralık 2023'e kadar kısmen veya tamamen BES'e aktarabilecek. BES'e aktarılan tutarlar gelir vergisinden muaf olacak. Bu kapsamda aktarım yapan üyeler, 3 yıl içinde sistemden ayrılamayacak.