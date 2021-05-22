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    Emekliye 550 TL zam 1100 TL ikramiye: ve emeklilerinin geliri artacak

    , emekliler için kazanç ayı olacak. Yüzde 7.66 olarak tahmin edilen zam oranı ve ’luların maaşında 550 liraya varan artış getirirken, 1.100’er TL ikramiye de hesaplara yatırılacak. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merak ettiği tüm detaylar...

    Takvim
    Emekliye çifte kazanç

    Emekliler için Temmuz hem zam hem ikramiye ayı olacak. Zam oranı, 5 Temmuz'da enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.



    İlk 6 aylık enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin de yüzde 3'lük artışa ilaveten ne kadar fark alacağını gösterecek. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark memur emeklilerinin zam oranına eklenecek.



    İKRAMİYE 12-19 TEMMUZ'DA
    Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 7.66 olacak.



        Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 550 liraya varan artış yaşanacak. Kurban Bayramı da 20-23 Temmuz tarihlerine denk geliyor.



        Eğer takvimde bir değişiklik yapılmazsa bin 100 liralık ikramiye, 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Tam tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.



        ERKEN MAAŞ DA GÜNDEMDE
        SSK'lılar her ayın 17-26'sı, Bağ-Kur'lular da 25-28'i arasında maaşını alıyor.



            Kurban Bayramı bazı emeklilerin maaş ödeme dönemine denk geliyor. Bu nedenle erken maaş söz konusu olabilecek. Ayrıca memur emeklileri maaşını enflasyon verisi bekleneceği için Temmuz başında zamsız olarak alacak. Zam farkı ay içinde ödenecek.



            BU TAKVİME DİKKAT!

            1-5 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

            5 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak



            12-19 TEMMUZ: Kurban Bayramı ikramiyesi

            17-26 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş

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                Haberler Ekonomi Emekliye 550 TL zam 1100 TL ikramiye: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri artacak