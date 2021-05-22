



Kurban Bayramı bazı emeklilerin maaş ödeme dönemine denk geliyor. Bu nedenle erken maaş söz konusu olabilecek. Ayrıca memur emeklileri maaşını enflasyon verisi bekleneceği için Temmuz başında zamsız olarak alacak. Zam farkı ay içinde ödenecek.