Emekliler için Temmuz hem zam hem ikramiye ayı olacak. Zam oranı, 5 Temmuz'da enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.
İlk 6 aylık enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin de yüzde 3'lük artışa ilaveten ne kadar fark alacağını gösterecek. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark memur emeklilerinin zam oranına eklenecek.
İKRAMİYE 12-19 TEMMUZ'DA
Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 7.66 olacak.