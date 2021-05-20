KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB 36 ay geri ödemesiz faizsiz kredi başvuru şartları!

KOSGEB faizsiz kredi başvuru tarihi, yeni pandemi destek paketi ile beraber açıklandı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB), yeni programı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Milyonlarca kişinin merak ettiği KOSGEB faizsiz kredi başvurusu tarihinin 3 Mayıs'ta başlayacağı bildirildi. Covid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler destekten yararlanabilecek.

KOSGEB faizsiz kredi başvurusu 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren başlıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile yapılabilecek.

Başvuru şartları ve başvuru tarihleri ile ilgili detayların ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.