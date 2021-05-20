KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB 36 ay geri ödemesiz faizsiz kredi başvuru şartları merak ediliyor. Esnaflara KOSGEB tarafından verilecek 5 milyar bütçeli yeni destek paketine başvurular başladı. KOSGEB faizsiz kredi başvuru tarihi, yeni pandemi destek paketi ile beraber açıklandı. Başvuru yapmak isteyenler başvuru şartları ve yollarını sorguluyor.
KOSGEB KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Esnaflara KOSGEB tarafından verilecek 5 milyar bütçeli yeni destek paketine başvurular başladı. Heyecanla beklenen destek paketinden 130 bin işletmenin faydalanacağı tahmin ediliyor.
KOSGEB faizsiz kredi başvurusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gündeme geldi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren destek paketi ile ilgili değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar TL bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz." ifadelerini kullandı. Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz olarak destekten faydalanabilecek.
KOSGEB faizsiz kredi başvuru tarihi, yeni pandemi destek paketi ile beraber açıklandı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB), yeni programı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Milyonlarca kişinin merak ettiği KOSGEB faizsiz kredi başvurusu tarihinin 3 Mayıs'ta başlayacağı bildirildi. Covid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler destekten yararlanabilecek.
KOSGEB faizsiz kredi başvurusu 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren başlıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile yapılabilecek.
Başvuru şartları ve başvuru tarihleri ile ilgili detayların ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.