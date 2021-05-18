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    ’ta öncelik mutlu çalışan

    , sigorta sektöründeki birçok şirket gibi pandemiyle birlikte çalışanlarının sağlığını önceliklendirerek hızla esnek çalışma modeline geçti. Reasürans CEO'su l, "Genç ve dinamik kadromuz esnek çalışmaya çok hızla adapte oldu. Bu süreçte arkadaşlarımızı sürekli dinledik. Onlardan aldığımız talepleri ve geri bildirimleri tek tek ele alarak onların mutluluğunu ve VHV'ye olan bağlılıklarını sürekli pekiştiriyoruz" dedi.

    VHV Reasürans’ta öncelik mutlu çalışan

    VHV Reasürans, sigorta sektöründeki birçok şirket gibi pandemiyle birlikte çalışanlarının sağlığını önceliklendirerek hızla esnek çalışma modeline geçti. CEO'su l, "Genç ve dinamik kadromuz esnek çalışmaya çok hızla adapte oldu. Bu süreçte arkadaşlarımızı sürekli dinledik. Onlardan aldığımız talepleri ve geri bildirimleri tek tek ele alarak onların mutluluğunu ve 'ye olan bağlılıklarını sürekli pekiştiriyoruz" dedi.

    Salgın döneminin etkin planlamanın ne kadar önemli olduğunu hatırlattığını ifade eden Stahl, güçlü bir ekonomi olma yolundaki en öncelikli sektörlerden biri olan sigortacılığın ani ve beklenmedik senaryolar karşısında hızla aksiyon alabildiğini böyle bir dönemde yaşayarak görmenin çok önemli olduğunu söyledi. Pandemi kararının alındığı ilk günden itibaren çok hızlı hareket ederek esnek çalışmaya geçtiklerinin altını çizen Stahl, şöyle konuştu: "'nın sürdürülebilir, verimli ve esnek çalışma temelli gelişmiş insan kaynakları politikalarından aldığımız destekle hızla çalışma arkadaşlarımıza yönelik çözümlerimizi devreye aldık. Arkadaşlarımızın ofiste çalıştıklarındaki tüm haklarını evde çalışırken de kendilerine sunuyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz."

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