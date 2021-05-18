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    ’dan hayatı kolaylaştıran hat

    , pandemi sürecinde yaş sınırlaması veya ameliyat nedeniyle evlerinde kalan sağlık sigortalılarının kendi ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmeleri için '' adlı dijital danışma hattını geliştirdi. 65 yaş ve üstü olan sağlık sigortalılarına ek olarak yakın dönemde ameliyat geçirmiş olan her yaştan sağlık sigortalılarının da faydalanabileceği Hattı, müşterilerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

    AXA’dan hayatı kolaylaştıran hat

    AXA Sigorta, pandemi sürecinde yaş sınırlaması veya ameliyat nedeniyle evlerinde kalan sağlık sigortalılarının kendi ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmeleri için '' adlı dijital danışma hattını geliştirdi. 65 yaş ve üstü olan sağlık sigortalılarına ek olarak yakın dönemde ameliyat geçirmiş olan her yaştan sağlık sigortalılarının da faydalanabileceği Hattı, müşterilerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu kapsamda teknolojik danışmanlık, alışveriş desteği ve ikamet edilen evde veya yazlıkta elektrik, su, çilingir, tadilat, boya gibi beklenmedik zamanlarda ortaya çıkabilecek durumlar için pek çok hizmet sunuluyor. Sağlanan yardımla 65 yaş ve üstü sağlık sigortalılarının da gittikçe dijitalleşen dünyanın sunduğu fırsatlardan ve sağladığı kolaylıklardan faydalanması amaçlanıyor.

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    AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı , "En öncelikli amacımız hasar ödeyen şirketten öteye geçmek ve bir çözüm ortağına dönüşmek. Müşterilerimizin bize ihtiyaç duydukları her anda yanlarındayız. İnsan yaşamı için önemli olan her alanda uzmanlığımızı ortaya koyuyoruz" dedi.

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    Haberler Ekonomi AXA’dan hayatı kolaylaştıran hat