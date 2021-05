AXA’dan hayatı kolaylaştıran hat

AXA Sigorta, pandemi sürecinde yaş sınırlaması veya ameliyat nedeniyle evlerinde kalan sağlık sigortalılarının kendi ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmeleri için 'Axa Bağımsız Yaşam Hattı' adlı dijital danışma hattını geliştirdi. 65 yaş ve üstü olan sağlık sigortalılarına ek olarak yakın dönemde ameliyat geçirmiş olan her yaştan sağlık sigortalılarının da faydalanabileceği Axa Bağımsız Yaşam Hattı, müşterilerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu kapsamda teknolojik danışmanlık, alışveriş desteği ve ikamet edilen evde veya yazlıkta elektrik, su, çilingir, tadilat, boya gibi beklenmedik zamanlarda ortaya çıkabilecek durumlar için pek çok hizmet sunuluyor. Sağlanan yardımla 65 yaş ve üstü sağlık sigortalılarının da gittikçe dijitalleşen dünyanın sunduğu fırsatlardan ve sağladığı kolaylıklardan faydalanması amaçlanıyor.

HER AN YANINIZDAYIZ

AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı Firuzan İşcan, "En öncelikli amacımız hasar ödeyen şirketten öteye geçmek ve bir çözüm ortağına dönüşmek. Müşterilerimizin bize ihtiyaç duydukları her anda yanlarındayız. İnsan yaşamı için önemli olan her alanda uzmanlığımızı ortaya koyuyoruz" dedi.