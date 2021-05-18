Bütçe açığı yüzde 60.8 azaldı (Ekonomi haberleri)

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün açıklanan verilere göre, 2020'nin Nisan ayında 43.2 milyar lira olan bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde yüzde 60.8 azalarak 16.9 milyar liraya indi. 2020'nin Nisan ayında 26.1 milyar lira açık veren faiz dışı denge ise 1 milyar 666 milyon lira fazlaya döndü. Bütçe Ocak-Nisan döneminde 5.9 milyar lira fazla verdi.
TAVAN FİYAT SONA ERİYOR
EPDK'nın akaryakıt dağıtım şirketlerinin fiyatlarda gizli zam yaptığını tespit etmesinin ardından 18 Mart'ta yürürlüğe giren tavan fiyat uygulaması bu gece sonlandırılacak ve fiyatlar uygulama öncesinde olduğu gibi serbest piyasa koşullarında belirlenecek. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "2 aylık tavan fiyat uygulaması kararımız hedefine ulaştı. Bu süreçte rekabetin gelişeceğini, 17 ila 20 kuruşluk indirimler göreceğimizi söylemiştik. Bu rakam bazı illerimizde 35 ila 40 kuruşlara kadar vardı. Fiyatları titizlikle izlemeyi sürdüreceğiz" dedi. Barış Şimşek
KOLLARDA SERVET VAR
Kadınların hayalini süsleyen Hermes çantalar pahalılıkta sınır tanımıyor. Değerli taşlarla süslenen modelleri milyon dolarları buluyor...
2012'de piyasaya sürülen, Pierre Hardy tasarımlı Kelly Rose Gold çanta, bin 160 elmasla süslendi. Fiyatı ise 2 milyon dolar.
Timsah derisinden üretilen Birkin, satıldığı dönem 'en pahalı çanta' rekorunu kırdı. Fiyatı ise 379 bin 261 dolar.
Pierre Hardy tarafından tasarlanan bu çanta elmastan yapıldı. Fiyatı ise 1.4 milyon dolar.