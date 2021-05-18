Bütçe açığı yüzde 60.8 azaldı (Ekonomi haberleri)

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün açıklanan verilere göre, 2020'nin Nisan ayında 43.2 milyar lira olan bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde yüzde 60.8 azalarak 16.9 milyar liraya indi. 2020'nin Nisan ayında 26.1 milyar lira açık veren faiz dışı denge ise 1 milyar 666 milyon lira fazlaya döndü. Bütçe Ocak-Nisan döneminde 5.9 milyar lira fazla verdi.